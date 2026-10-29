Без общи ресурси няма общи проекти, предупреди той на форум, посветен на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС

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"Готвим бюджет за свят, който все още не съществува. И все пак трябва да вземем решения още сега относно финансирането на общите проекти, укрепването на сигурността, конкурентоспособността, регионите и земеделските стопани." С тези думи еврокомисарят по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин откри форум в София, посветен на приоритетите и принципите на следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 г.

Засилването на инвестициите в отбраната е задължително, ако ЕС иска да запази мира и сигурността по границите си на фона на войната на европейския континент и заплахите от Русия, подчерта Серафин. Форумът се провежда в хотел "София Балкан Палас" и е организиран от Представителството на Европейската комисия в България, посолството на Полша в София и софийския офис на Европейския съвет за външна политика. Събитието е част от двудневното посещение на еврокомисаря в България, по време на което той ще се срещне и с премиера Румен Радев.

Според Серафин основното предизвикателство при подготовката на новия бюджет е да бъдат определени ясни приоритети, без да се губи възможността за реакция при непредвидени събития. Ако това бъде постигнато, седемгодишната финансова рамка ще осигури стабилност и предвидимост в условия, при които никой не може да знае какво ще се случи утре.

"Вече знаем, че поради външния натиск нашият съюз трябва да направи повече от преди. Поради войната на европейския континент и агресивния и безмилостен съсед - Русия - трябва да инвестираме повече в отбраната. Това е задължително, ако искаме да запазим мира в Съюза и сигурността по нашите граници", заяви еврокомисарят.

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Той посочи, че Европа се нуждае и от икономика, способна да се конкурира на световните пазари и да внедрява иновации. За целта обаче са необходими инвестиции и мащаб, които отделните държави членки не могат да осигурят самостоятелно.

Земеделието и регионите остават приоритети

Серафин увери, че предложението за следващата многогодишна финансова рамка не изоставя нито кохезионната политика, нито селското стопанство. Според него общата селскостопанска политика продължава да е ключова за продоволствената сигурност на ЕС във време, когато зависимостите могат да бъдат използвани като инструмент за натиск.

Снимка: БТА

"Целите на нашите политики в областта на селското стопанство и кохезията остават напълно актуални и днес. В моменти, когато суверенитетът е под заплаха и зависимостите се експлоатират безмилостно, общата селскостопанска политика остава от решаващо значение за нашата продоволствена сигурност. Можете ли изобщо да си представите Европа, зависима от доставки на храни от враждебни сили?", попита той, цитиран от БТА.

Еврокомисарят обясни, че политиката на сближаване също има важно икономическо и политическо значение. За да повиши конкурентоспособността си, да завърши изграждането на единния пазар и да участва в глобалната надпревара в цифровите технологии, ЕС трябва да използва потенциала на всички свои региони и социални групи, включително на тези, които изостават.

Това обаче не означава, че досегашните политики трябва да останат непроменени. "Те трябва да бъдат модернизирани, за да постигнем максимален ефект от всяко изразходвано евро", каза Серафин.

Спорът за бюджета е какво да се съкрати

Предстоящите седмици ще бъдат важни за преговорите, тъй като европейските лидери ще обсъждат многогодишната финансова рамка на срещите си през ноември и декември. По думите на Серафин между държавите членки има разногласия, като дебатът често се съсредоточава върху това какво да бъде съкратено, вместо върху общите проекти, които ЕС може да реализира съвместно.

"Съкращаването на бюджета на ЕС не означава непременно, че данъкоплатците ще спестят пари. Все още трябва да инвестираме в конкурентоспособност, свързаност и сигурност. Ако правим по-малко заедно, страните ще трябва да правят повече сами", заяви еврокомисарят. Той предупреди, че при намаляване на общото финансиране някои проекти може изобщо да не бъдат осъществени, защото нито една държава няма капацитета да ги финансира самостоятелно.

"Едно евро, изразходвано съвместно на европейско равнище, може да донесе повече ползи, отколкото едно евро, изразходвано поотделно по 27 различни начина. Без общи ресурси няма да има общи проекти. В днешните трудни времена се нуждаем от повече общи проекти, а не от по-малко", подчерта Серафин.

Той обърна внимание и на необходимостта от резерви, които да позволяват на ЕС да реагира при извънредни обстоятелства. Европейската комисия е предложила такива средства, но част от тях вече са отпаднали в хода на преговорите. Според Серафин решението дали да бъдат запазени подобни резерви е политически избор на държавите членки. Ако обаче те не бъдат включени в бюджета, страните не бива да очакват ЕС да разполага с допълнителни средства за извънредна реакция при природни бедствия или криза в земеделския сектор.

По-малък дял от общото благосъстояние, повече задачи

Предложението на Европейската комисия за следващия бюджет е в размер на 1,02% от брутния национален доход на ЕС. За сравнение, предходната многогодишна финансова рамка, договорена през 2020 г., е била на равнище 1,13% от брутния национален доход, като към нея е добавен и инструментът "Следващо поколение ЕС" с финансиране от 700 млрд. евро.

Серафин посочи, че сега се предлага Съюзът да поеме повече задачи, като използва по-малък дял от общото си благосъстояние. Той подчерта, че данъкоплатците имат право да очакват средствата да се харчат правилно и прозрачно, а всяка държава членка трябва да се бори с корупцията и да прилага съответните закони.

Еврокомисарят засегна и спора за начина, по който да бъде финансиран общият бюджет. По думите му, ако страните искат ЕС да подкрепя общи проекти, кохезионната политика и общата селскостопанска политика, трябва да са готови на компромиси и при осигуряването на необходимите средства.

"Знам, че това е тема на много ожесточени дебати не само в България, но и в много от нашите държави членки, но искам да отправя едно послание. Ако искаме бюджетът на ЕС да финансира общи проекти, политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, трябва да сме готови и на компромиси по отношение на начина, по който финансираме бюджета", каза той.

Въпреки различията между държавите Серафин заяви, че очаква до края на годината да бъде постигнато разбирателство за параметрите на следващата финансова рамка. Той открои 2 основни принципа, които трябва да ръководят преговорите: всяко изразходвано евро да носи максимална полза и нито едно евро да не попада в неподходящи ръце.

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