Пьотър Серафин ще се срещне с премиера Румен Радев, финансовия министър Гълъб Донев и представители на общините и технологичния сектор

183 Снимка: БТА

Европейският комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин пристига на двудневно посещение в България на 29 и 30 октомври. Основна тема на визитата му е следващият дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г., съобщиха от Европейската комисия. Посещението е част от обиколката на Серафин в държавите членки, в рамките на която той провежда консултации за приоритетите на бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС.

В четвъртък еврокомисарят ще разговаря с министър-председателя Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиера, отговарящ за управлението на европейските средства, Атанас Пеканов.

В 10:00 ч. Серафин ще открие конференцията "Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи". Форумът се организира съвместно от Представителството на Европейската комисия в България, посолството на Полша и софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

В петък комисарят ще се срещне с представители на Националното сдружение на общините в Република България. Разговорите ще бъдат насочени към регионалното измерение на националните и регионалните планове за партньорство в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

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По-късно Серафин и Атанас Пеканов ще разговарят с представители на български технологични компании и ще посетят проекти, реализирани с инвестиции от европейския бюджет.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.