287 Снимка: Адевърул/БТА

Европейският съюз изостава от графика за намаляване на бедността до 2030 г. и трябва значително да ускори усилията си, особено за защита на децата. Това заяви изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Роксана Мънзату по време на дебат на високо равнище в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел, предаде БТА.

Между 2019 и 2025 г. броят на хората в риск от бедност или социално изключване в ЕС е намалял с 3,5 млн. души. Според Мънзату постигнатото трябва да се оцени на фона на пандемията, енергийната криза и поскъпването на живота, които засегнаха особено силно най-уязвимите домакинства. Въпреки предприетите мерки на европейско, национално и регионално равнище за защита на доходите, работните места и достъпа до социални услуги напредъкът остава недостатъчен. "Истината е, че изоставаме", заяви Мънзату. По думите ѝ постигането на целите до 2030 г. ще бъде много трудно, ако мерките не бъдат разширени и прилагането им не се ускори.

Европейската стратегия за борба с бедността поставя началото на дългосрочен процес, чиято крайна амбиция е бедността да бъде изкоренена до 2050 г. Успехът обаче ще зависи от съвместните действия на европейските институции и държавите членки. Мънзату постави специален акцент върху достъпа на децата до образование, грижи и основни услуги. Според нея подкрепата трябва да достига до всички деца, които се нуждаят от нея, а броят на подпомогнатите сам по себе си не е достатъчен, за да се оцени ефективността на политиките.

Достъпните услуги за отглеждане на деца имат значение и за заетостта на родителите, особено на майките, тъй като им позволяват да работят и да допринасят за семейните доходи. Укрепването на Европейската гаранция за децата трябва да помогне за преодоляване на неравенствата още в ранна възраст и да ограничи риска те да се пренасят в зрелия живот.

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Друг сериозен проблем е бедността сред работещите. Приблизително 1 на всеки 10 работещи в Европа е засегнат от нея, като има значителни различия между отделните държави. Европейската комисия планира през следващата година да изготви препоръки за справяне с проблема, съобразени с националните особености и разработени в сътрудничество с правителствата и социалните партньори.

Предвиждат се и мерки за хората, които не могат да работят и разчитат на социални плащания. Сред приоритетите са преодоляването на пречките пред достъпа до помощи и разпространяването на добри практики. През 2027 г. Комисията ще насърчи и обмен на опит по въпросите за адекватността на пенсиите и подкрепата за възрастните хора на фона на застаряването на населението. Мънзату подчерта, че достъпното жилищно настаняване също е съществена част от борбата с бедността. Според нея европейските решения трябва да бъдат последвани от конкретни действия на местно равнище.

Председателят на комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент Ли Андершон също предупреди във видеообръщение, че напредъкът е твърде бавен. Тя припомни ангажимента на ЕС до 2030 г. броят на хората в риск от бедност или социално изключване да бъде намален с най-малко 15 млн. спрямо 2019 г., включително с поне 5 млн. деца. Според Андершон способността на европейските институции да отговорят на проблемите с цените на храните, отоплението и наемите е пряко свързана с доверието в европейския проект. "Не може да има надеждни социални политики без икономически политики, които действително обезпечават този процес", заяви тя.

Андершон настоя Европейският социален фонд да запази самостоятелния си статут и да разполага със собствен финансов пакет, управление и цели. По думите ѝ борбата с детската бедност и младежката безработица трябва да бъде задължителен приоритет в националните програми, с активно участие на местните власти, социалните партньори и гражданските организации.

Ирландският министър на социалната закрила и развитието на селските райони и общностите Дара Калъри представи опита на страната си във видеообръщение. Той подчерта, че борбата с бедността изисква дългосрочна стратегия и ясна отчетност, а не отделни краткосрочни програми. Ирландската пътна карта за социално приобщаване включва 63 правителствени действия и 25 основни показателя за измерване на напредъка. Една от целите е трайната бедност сред децата да бъде намалена под 3%. Изпълнението се проследява с участието на гражданския и доброволческия сектор, резултатите се отчитат на тримесечие, а годишен доклад се представя пред националния парламент. Според Калъри този подход осигурява постоянен контрол и позволява да бъдат чути общностите, които са пряко засегнати от бедността.

Председателят на Европейската мрежа за борба с бедността Карлос Сусиас определи проблема като структурен и пряко свързан с политическите решения. Той призова европейските стратегии да бъдат оценявани според реалната промяна в живота на хората, а не само според изпълнените формални показатели.

Сред основните му искания са адекватни схеми за минимален доход, достъпни жилища и съобразяване на социалните приоритети със следващата многогодишна финансова рамка на ЕС. Сусиас подчерта и необходимостта хората, живеещи в бедност, да участват в разработването на мерките, като се отчита по-високата уязвимост на жените.

Европейската комисия възнамерява да продължи да се среща два пъти годишно с хора, които живеят или са живели в бедност, за да проверява дали политиките действително подобряват положението им. Предвижда се и създаването на коалиция за борба с бедността с участието на компании, благотворителни организации и други партньори, която да насърчава допълнителни инвестиции, включително чрез европейските финансови институции.

Дебатът в Брюксел беше посветен на премахването на бедността до 2050 г. и съвместната отговорност на европейските институции, националните правителства и гражданското общество. Сред ключовите теми бяха детската бедност, ниските доходи на работещите и осигуряването на достатъчно средства за социалните политики в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

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