ЕК започва 2-месечна оценка на искането за петото плащане, възможни са малки удръжки по отделни неизпълнени ангажименти

156 Снимка: БТА

Около €1,8 млрд. се очаква да постъпят в българския бюджет по плана за възстановяване и устойчивост в средата на декември. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на блицконтрола в парламента днес.

България вече е изпратила до Европейската комисия искането за петото плащане по плана. Документите за сумата от над €1,8 млрд. са подадени на 30 септември, с което страната е приключила необходимите си действия за тази фаза, припомни той.

По думите на Пеканов последната стъпка е станала възможна след приемането на редица законодателни и структурни промени, част от които са били отлагани с години. Сред ключовите условия е било изпълнението на ангажиментите в областта на върховенството на правото и борбата с корупцията. Според вицепремиера създаването на независима антикорупционна комисия в края на май е позволило да бъде отключена значителна част от средствата.

В края на август парламентът е приел и законови промени за въвеждане на тестове за почтеност за държавните служители. Мярката е била заложена отдавна в ангажиментите на страната, но досега не е била реализирана.

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Напредък е отчетен и в енергетиката след проведени преговори със засегнатите страни в района на Стара Загора. В края на август Министерският съвет е одобрил преструктурирането на Българския енергиен холдинг, с което според Пеканов е изпълнена дългогодишна препоръка на Европейската комисия.

Успоредно с това са били преодолени забавяния по инвестиционни проекти в сектори като здравеопазване, образование, транспорт, социална политика и дигитализация.

Сега Европейската комисия започва 2-месечна оценка на изпратеното искане. Очаква се към края на ноември да стане ясно дали ще бъдат направени удръжки от плащането заради отделни неизпълнени ангажименти.

Като пример Пеканов посочи все още незавършената процедура по избора на петия член на антикорупционната комисия. Според очакванията му евентуалните удръжки ще бъдат минимални, а основната част от средствата трябва да бъде преведена през декември.

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