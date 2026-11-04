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Ръстът на заплатите в еврозоната се очаква да се забави до 2,4% на годишна база през третото тримесечие на 2027 г. спрямо прогнозирани 2,8% за първите 2 тримесечия на годината. Това е положителен сигнал за Европейската централна банка (ЕЦБ), която се опитва да ограничи инфлацията, подхранвана от поскъпването на енергията заради войната в Иран, съобщава Блумбърг, позовавайки се на публикувани от институцията данни, предаде БНР.

Очакваното забавяне е съществено спрямо пика от 5,3%, достигнат през 2024 г. По-бавният ръст на възнагражденията може да ограничи риска от трайно пренасяне на по-високите енергийни разходи върху останалите цени в икономиката.

Именно динамиката на заплатите е сред основните показатели, които централните банкери следят внимателно. Опасенията са, че първоначалният инфлационен натиск от скъпата енергия може да доведе до искания за по-високи възнаграждения, а компаниите впоследствие да прехвърлят нарасналите разходи върху потребителите. Така може да се формира спирала на заплати и цени, която да затрудни овладяването на инфлацията. През септември инфлационните очаквания на домакинствата в еврозоната отново отбелязаха леко повишение.

Ръстът на заплатите в еврозоната се забави
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Миналата седмица ЕЦБ остави лихвените проценти без промяна, след като през юни и септември ги увеличи с по 0,25 процентни пункта. Централните банкери обаче не изключват ново повишение през декември, ако прогнозите за инфлацията не се подобрят.

Допълнителен аргумент в полза на по-строга парична политика са данните за ускоряването на инфлацията в еврозоната до 4% през октомври - най-високото равнище от 3 години насам и двойно над целта на ЕЦБ от 2%.

От централната банка посочиха миналата седмица, че засега няма съществена реакция на пазара на труда и при заплатите на енергийния шок. Въпреки това по-силен от очаквания ръст на възнагражденията остава сред рисковете, които могат да доведат до по-висока инфлация от прогнозната.

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