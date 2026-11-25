Предложената ставка от 33% може да доведе до общо облагане от 43% и да се отрази на лихвите, условията по заемите и капиталовите буфери

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Еднократният данък върху свръхпечалбите, предложен в България за 2027 г., може да има негативни последици за кредитната активност, капиталовата устойчивост на банките и икономическия растеж. За това предупреждава Европейската централна банка (ЕЦБ) в становище от 25 ноември, изготвено по искане на българското Министерство на финансите и подписано от президента на институцията Кристин Лагард, съобщава БТА.

Проектът предвижда облагане със ставка от 33% върху определена данъчна основа на кредитни институции, застрахователи, обменни бюра, доставчици на обществени електронни съобщителни услуги и финансови институции, които предлагат незабавни кредити и големи търговски обекти.

ЕЦБ обръща внимание, че в законопроекта не е изяснено дали новият данък ще се начислява отделно и допълнително към стандартния корпоративен данък от 10%. Според тълкуването на централната банка по-вероятно е двете ставки да се прилагат едновременно, което би довело до общо данъчно облагане от 43% върху печалбите, определени като свръхпечалби.

Според ЕЦБ допълнителната данъчна тежест може да бъде прехвърлена към клиентите на финансовите институции чрез увеличаване на лихвите и таксите по кредитите, намаляване на доходността по депозитите или затягане на условията за отпускане на заеми. Друг възможен ефект е банките да ограничат кредитната си дейност и да намалят възможностите си за натрупване на капиталови буфери.

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Европейската централна банка посочва, че банковият сектор в България понастоящем е добре капитализиран и отчита добра рентабилност. Въпреки това институцията препоръчва законопроектът да бъде придружен от задълбочена оценка на въздействието, която да обхване ефектите върху печалбите и капиталовата база на банките, достъпа до финансиране, кредитната активност, конкуренцията и ликвидността.

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