Заетостта ще продължи да расте, но скъпата енергия може да вдигне инфлацията до 3,6% в края на 2026 г.

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Безработицата в еврозоната се очаква да достигне ново историческо дъно от 5,9% през 2028 г., докато заетостта ще продължи да се увеличава въпреки последиците от конфликта в Близкия изток и високите цени на енергията. Това показва последният "Икономически бюлетин" на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщва БТА.

Според новите прогнози безработицата ще намалее от 6,2% през 2026 г. до 6,1% през 2027 г. и 5,9% през 2028 г. И за трите години очакванията са подобрени с по 0,1 процентен пункт спрямо прогнозата от юни.

Заетостта се очаква да нараства с по 0,5% годишно през целия период 2026-2028 г. ЕЦБ е повишила с 0,1 процентен пункт прогнозата си за тази година, оставила е без промяна тази за 2027 г., а за 2028 г. я е понижила с 0,1 пункт.

Според централната банка устойчивостта на пазара на труда се дължи на по-доброто от очакваното представяне на икономиката от началото на годината. Допълнителен фактор за спада на безработицата са демографските промени, които ограничават броя на хората, предлагащи труда си.

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Заплатите се очаква да се увеличават средно с 3,3% годишно през целия прогнозен период. Това е с 0,1 процентен пункт повече от очакваното през юни. Производителността на труда се прогнозира да нарасне с 0,4% през 2026 г. и с по 0,9% през 2027 и 2028 г.

Представените от главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн данни в Университета в Лозана също показват устойчив пазар на труда и по-добър от очакваното икономически растеж, но предупреждават за продължаващ силен натиск от високите цени на енергията.

ЕЦБ очаква средната годишна инфлация в еврозоната да бъде 3% през 2026 г., 2,5% през 2027 г. и 2,1% през 2028 г. По-подробните оценки обаче показват, че инфлацията може временно да се ускори до 3,6% през четвъртото тримесечие на тази година.

Според данните на Лейн поскъпването на енергията може да се доближи до 15% в края на 2026 г. Средногодишната инфлация при енергийните продукти се очаква да достигне 9,3% тази година, преди да се забави до 1% през 2027 г. и да стане отрицателна - минус 0,6% - през 2028 г.

Новата европейска система за търговия с емисии, която ще бъде въведена през 2028 г., също ще оказва натиск върху цените. Без нейния ефект общата инфлация през тази година би била 1,9% вместо прогнозните 2,1%.

При услугите се очаква постепенно забавяне на инфлацията - от 3,3% през 2026 г. до 3% през 2027 г. и 2,9% през 2028 г. При храните прогнозата е за поскъпване с 1,9% тази година, 2,8% през следващата и 2,5% през 2028 г.

Отделен анализ на ЕЦБ показва, че поскъпването на природния газ вече се пренася върху потребителските цени по-бързо, отколкото по време на енергийната криза през 2021-2022 г. При електроенергията обаче този ефект отслабва благодарение на увеличаващия се дял на възобновяемите източници.

ЕЦБ очаква икономиката на еврозоната да нарасне с 0,9% през 2026 г., с 1,4% през 2027 г. и с 1,5% през 2028 г. Спрямо прогнозата от юни очакванията за тази и следващата година са повишени съответно с 0,1 и 0,2 процентни пункта.

По-високите реални доходи, устойчивата заетост и постепенното намаляване на несигурността се очаква да насърчат потреблението на домакинствата. Инвестициите ще нараснат с 1,8% през 2026 г. и с по 2% през следващите 2 години.

Допълнителна подкрепа за икономиката ще дойде от инвестициите в инфраструктура и отбрана, особено в Германия, както и от разходите, свързани с изкуствения интелект. ЕЦБ изчислява, че разходите за отбрана и инфраструктура ще добавят общо 0,5 процентни пункта към икономическия растеж през периода 2025-2028 г.

Еврозоната обаче вероятно ще се възползва в по-малка степен от световния бум на изкуствения интелект в сравнение с някои азиатски и други икономики. Причината е по-малкият дял на европейските производители на оборудване и стоки, свързани с тази технология.

В същото време ЕЦБ отчита засилваща се конкуренция от Китай. Натискът е особено силен върху икономиките с голям промишлен сектор, включително Германия и държавите от Централна Европа, които са тясно свързани с производството на автомобили, машини и транспортно оборудване. Китай същевременно намалява зависимостта си от вноса на европейски промишлени стоки.

Основният сценарий на централната банка предполага постепенно отслабване на енергийния шок. Ако конфликтът продължи по-дълго и енергията поскъпне по-силно, последиците за икономиката могат да бъдат значително по-тежки.

В най-неблагоприятния сценарий, разгледан от ЕЦБ, инфлацията би достигнала 5,4% през 2027 г., докато икономическият растеж би се забавил до едва 0,4%.

Централната банка уточнява, че това не е прогноза, а сценарий, който показва възможните последици от по-продължително и рязко поскъпване на енергията, по-висока икономическа несигурност и по-силно пренасяне на ценовия натиск върху заплатите и цените на останалите стоки и услуги.

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