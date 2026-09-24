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Безработицата в еврозоната се очаква да достигне ново историческо дъно от 5,9% през 2028 г., докато заетостта ще продължи да се увеличава въпреки последиците от конфликта в Близкия изток и високите цени на енергията. Това показва последният "Икономически бюлетин" на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщва БТА.

Според новите прогнози безработицата ще намалее от 6,2% през 2026 г. до 6,1% през 2027 г. и 5,9% през 2028 г. И за трите години очакванията са подобрени с по 0,1 процентен пункт спрямо прогнозата от юни.

Заетостта се очаква да нараства с по 0,5% годишно през целия период 2026-2028 г. ЕЦБ е повишила с 0,1 процентен пункт прогнозата си за тази година, оставила е без промяна тази за 2027 г., а за 2028 г. я е понижила с 0,1 пункт.

Според централната банка устойчивостта на пазара на труда се дължи на по-доброто от очакваното представяне на икономиката от началото на годината. Допълнителен фактор за спада на безработицата са демографските промени, които ограничават броя на хората, предлагащи труда си.

Заплатите се очаква да се увеличават средно с 3,3% годишно през целия прогнозен период. Това е с 0,1 процентен пункт повече от очакваното през юни. Производителността на труда се прогнозира да нарасне с 0,4% през 2026 г. и с по 0,9% през 2027 и 2028 г.

Представените от главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн данни в Университета в Лозана също показват устойчив пазар на труда и по-добър от очакваното икономически растеж, но предупреждават за продължаващ силен натиск от високите цени на енергията.

ЕЦБ очаква средната годишна инфлация в еврозоната да бъде 3% през 2026 г., 2,5% през 2027 г. и 2,1% през 2028 г. По-подробните оценки обаче показват, че инфлацията може временно да се ускори до 3,6% през четвъртото тримесечие на тази година.

Според данните на Лейн поскъпването на енергията може да се доближи до 15% в края на 2026 г. Средногодишната инфлация при енергийните продукти се очаква да достигне 9,3% тази година, преди да се забави до 1% през 2027 г. и да стане отрицателна - минус 0,6% - през 2028 г.

Новата европейска система за търговия с емисии, която ще бъде въведена през 2028 г., също ще оказва натиск върху цените. Без нейния ефект общата инфлация през тази година би била 1,9% вместо прогнозните 2,1%.

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При услугите се очаква постепенно забавяне на инфлацията - от 3,3% през 2026 г. до 3% през 2027 г. и 2,9% през 2028 г. При храните прогнозата е за поскъпване с 1,9% тази година, 2,8% през следващата и 2,5% през 2028 г.

Отделен анализ на ЕЦБ показва, че поскъпването на природния газ вече се пренася върху потребителските цени по-бързо, отколкото по време на енергийната криза през 2021-2022 г. При електроенергията обаче този ефект отслабва благодарение на увеличаващия се дял на възобновяемите източници.

ЕЦБ очаква икономиката на еврозоната да нарасне с 0,9% през 2026 г., с 1,4% през 2027 г. и с 1,5% през 2028 г. Спрямо прогнозата от юни очакванията за тази и следващата година са повишени съответно с 0,1 и 0,2 процентни пункта.

По-високите реални доходи, устойчивата заетост и постепенното намаляване на несигурността се очаква да насърчат потреблението на домакинствата. Инвестициите ще нараснат с 1,8% през 2026 г. и с по 2% през следващите 2 години.

Допълнителна подкрепа за икономиката ще дойде от инвестициите в инфраструктура и отбрана, особено в Германия, както и от разходите, свързани с изкуствения интелект. ЕЦБ изчислява, че разходите за отбрана и инфраструктура ще добавят общо 0,5 процентни пункта към икономическия растеж през периода 2025-2028 г.

Еврозоната обаче вероятно ще се възползва в по-малка степен от световния бум на изкуствения интелект в сравнение с някои азиатски и други икономики. Причината е по-малкият дял на европейските производители на оборудване и стоки, свързани с тази технология.

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В същото време ЕЦБ отчита засилваща се конкуренция от Китай. Натискът е особено силен върху икономиките с голям промишлен сектор, включително Германия и държавите от Централна Европа, които са тясно свързани с производството на автомобили, машини и транспортно оборудване. Китай същевременно намалява зависимостта си от вноса на европейски промишлени стоки.

Основният сценарий на централната банка предполага постепенно отслабване на енергийния шок. Ако конфликтът продължи по-дълго и енергията поскъпне по-силно, последиците за икономиката могат да бъдат значително по-тежки.

В най-неблагоприятния сценарий, разгледан от ЕЦБ, инфлацията би достигнала 5,4% през 2027 г., докато икономическият растеж би се забавил до едва 0,4%.

Централната банка уточнява, че това не е прогноза, а сценарий, който показва възможните последици от по-продължително и рязко поскъпване на енергията, по-висока икономическа несигурност и по-силно пренасяне на ценовия натиск върху заплатите и цените на останалите стоки и услуги.

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