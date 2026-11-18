Рязкото увеличение на борсовите листвания и рекордното задлъжняване на технологичните гиганти правят пазарите уязвими към внезапен срив, предупреди банката

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Европейската централна банка (ЕЦБ) сравни бума на изкуствения интелект (ИИ) с балона на интернет компаниите от края на 90-те години, известен и като "дотком балон", съобщи Euronews. В своя полугодишен преглед на финансовата стабилност, публикуван в сряда, институцията предупреди, че рязкото увеличаване на компаниите, които излизат на борсата, може да е признак за прекомерен оптимизъм към края на пазарния цикъл. В същото време големите технологични компании поемат все повече дълг, което прави финансовите пазари уязвими към внезапни разпродажби.

Рисковете за финансовата стабилност в еврозоната "остават високи заради продължаващата геоикономическа несигурност и нарастващата експозиция към изкуствения интелект", заяви вицепрезидентът на ЕЦБ Борис Вуйчич.

Докладът беше публикуван ден след като Европейската комисия оцени, че икономиката на ЕС е понесла енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното. ЕЦБ споделя тази оценка, но предупреждава, че оптимизмът около изкуствения интелект, който подкрепя икономическата активност, сам по себе си се превръща в риск.

Според доклада борсовите оценки на компаниите в сектора на изкуствения интелект се основават на "изключително високи очаквания за печалбите", които може да се окажат трудни за изпълнение. Допълнителен риск е възможността по-евтини модели на изкуствен интелект да подкопаят позициите на сегашните пазарни лидери.

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Разходите за развитието на ИИ вече надхвърлят паричните средства, които компаниите генерират от дейността си. Затова големите американски технологични групи прибягват до заеми с рекордни темпове, като все по-често емитират дълг в евро. Така европейските инвеститори стават по-силно изложени на рисковете в сектора.

ЕЦБ изчислява, че в края на второто тримесечие на 2026 г. големите технологични компании са имали над 4 трилиона долара (3,63 трилиона евро) ангажименти извън баланса. Това са задължения, сходни с дълг, които обаче не се отчитат като пасиви в счетоводните баланси. Освен това производителите на чипове често финансират клиентите, които купуват техните продукти.

Централната банка не определя бума на изкуствения интелект като балон, но посочва, че толкова бързото нарастване на задлъжнялостта напомня за балона на интернет компаниите и за кризата с високорисковите ипотечни кредити от началото на 2000-те години.

В същото време набраните средства от първични публични предлагания (IPO) в САЩ са на път да надхвърлят рекорда от ерата на дотком компаниите, ако се съпоставят с размера на икономиката. Според ЕЦБ подобни вълни от листвания обикновено се наблюдават близо до пазарни върхове.

Експертите на банката очакват американските компании да наберат около 212 млрд. долара (192 млрд. евро) чрез първични публични предлагания през тази година. За сравнение, през 2025 г. сумата е била около 44 млрд. долара (40 млрд. евро).

Сред най-големите сделки беше рекордното листване на SpaceX през юни. Очаква се компанията Anthropic, разработчик на моделите с изкуствен интелект Claude, да определи цената на акциите си при първичното публично предлагане в сряда и да започне търговия на борсата Насдак в четвъртък.

ЕЦБ предупреждава, че при големите борсови листвания съществува риск трудно измерими загуби да бъдат прехвърлени към по-слабо информирани инвеститори, включително към обикновените граждани, които влагат спестяванията си на фондовия пазар.

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