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Украйна е изправена пред недостиг на финансиране през 2027 г., а Европейският съюз се опитва да привлече допълнителна подкрепа от международните си партньори. Въпросът е сред темите на срещите на Международния валутен фонд (МВФ) и финансовите министри на Г-7 тази седмица в Банкок, заяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис, цитиран от Ройтерс.

Финансовите нужди на Украйна за 2026 г. вече са покрити. ЕС е готов да изплати 31 млрд. евро, след като Киев одобри договорените реформи.

За следващата година Брюксел вече е поел ангажимент за още 45 млрд. евро, но очакваните потребности на страната надхвърлят тази сума. Затова европейските институции търсят допълнително финансиране от партньори извън ЕС, сред които Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания. "Това е една от темите, които обсъждаме на срещите на МВФ и Г-7, където се стремим да мобилизираме подкрепа от други партньори", заяви Домбровскис пред Ройтерс в кулоарите на срещите в Банкок. "От самото начало подчертаваме, че Европейският съюз има за цел да покрие приблизително две трети от финансовите потребности на Украйна и очакваме другите партньори да осигурят останалата част", добави той.

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За да даде повече време на останалите държави да се включат във финансирането, ЕС планира да ускори изплащането на предвидените за Украйна 45 млрд. евро през 2027 г. Тази стъпка обаче е затруднена от факта, че съюзът все още уточнява общия размер на финансовите нужди на Киев за следващата година.

Домбровскис обърна внимание и на разликата между военната помощ, обещана от държави членки на НАТО, и средствата, които действително са предоставени на Украйна. "Струва си да се отбележи, че има разлика между военната помощ за Украйна, обещана от редица държави членки на НАТО, и действително предоставената подкрепа, и намаляването на тази разлика би допринесло значително за покриването на военните финансови нужди на Украйна", заяви еврокомисарят.

Като пример за значителна финансова подкрепа Домбровскис посочи Норвегия. Страната е обещала още 9 млрд. евро за Украйна през 2027 г., след като е предоставила сходна по размер помощ и през тази година. "Норвегия обеща още 9 млрд. евро за следващата година и предостави сходна сума и тази година, което е изключително значителна помощ", каза той.

Попитан дали има и други държави, които предоставят по-малко средства от необходимото, Домбровскис отговори: "Казано направо - да." 

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