Брюксел обмисля дългосрочни и по-рискови инвестиции в европейски компании за изкуствен интелект и квантови технологии, като цели да привлече и частен капитал

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Европейският съюз планира да създаде Суверенен технологичен фонд (Sovereign Tech Equity Fund - STEF) с капитал от €50 млрд., за да се конкурира със САЩ и Китай и да намали зависимостта на Европа от техните водещи технологии. Това съобщава "Файненшъл таймс", позовавайки се на свои източници.

Брюксел разработва план за привличане на до €50 млрд. в нов фонд, предназначен за дългосрочни и високорискови инвестиции в европейски компании, работещи в областта на изкуствения интелект и квантовите изчисления, пише изданието.

Според 2-ма европейски служители, участващи в обсъжданията, STEF ще прави по-мащабни, по-рискови и по-дългосрочни инвестиции, отколкото досегашните финансови инструменти на ЕС. "Това е пълната противоположност на обичайния подход на ЕС - общността има нужда от подобен инструмент", коментират те.

Брюксел възнамерява да придобива дялове в компании, развиващи най-перспективните и напреднали технологии, за да укрепи технологичната независимост на Европа на фона на нарастващата несигурност около политиката на САЩ и засилващата се геополитическа нестабилност.

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Участието на фонда в капитала на технологичните компании може да послужи като сигнал и да привлече допълнителни инвеститори, посочват експертите. Недостатъчните възможности на Европа да финансира и разраства иновативни технологични компании често се посочват като една от основните причини за изоставането на ЕС от САЩ и Китай.

В момента се обсъждат източниците на финансиране на инициативата. Според един от служителите Европейската комисия възнамерява да използва средства от бюджета на ЕС като начален капитал, с който да привлече допълнителни инвестиции от частния сектор. Целта е за всяко вложено евро от фонда да бъдат привлечени до €6 допълнителни инвестиции, уточнява източникът на "Файненшъл таймс".

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