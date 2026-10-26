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Европейският съюз обмисля да разшири ограниченията върху вноса на китайски стоки и към сектори като химическата промишленост, мебелното производство и машиностроенето. Мерките може да включват квоти за внос или допълнителни мита и да бъдат представени още през първото тримесечие на 2027 г., съобщават запознати с обсъжданията източници, цитирани от медиите, пише "Блумбърг".

Плановете са част от по-широкия опит на Брюксел да ограничи задълбочаващия се търговски дисбаланс с Китай. Дефицитът на ЕС в търговията със стоки с азиатската държава вече надхвърля 1 млрд. евро дневно, а през 2025 г. е бил над 370 млрд. евро. Очакванията са през 2026 г. да надхвърли 400 млрд. евро. Това засилва натиска върху европейските институции да предприемат действия в защита на местните производители.

Досега търговските спорове между ЕС и Китай бяха особено видими в автомобилния сектор. По-рано този месец Брюксел и Пекин постигнаха договореност за значително намаляване на вноса на китайски хибридни автомобили в Европа. Според публикуваната информация договореността предвижда ограничение до 350 000 автомобила годишно при сегашен внос от около 800 000. Китай се е ангажирал и да намали митата върху определени стоки от ЕС на стойност около 4 млрд. евро, включително автомобилни части, зехтин и сладолед.

Европейската комисия обаче смята, че договореността в автомобилния сектор няма да е достатъчна за преодоляване на структурния дисбаланс в търговията. Европейският комисар по търговията Марош Шефчович заяви, че отношенията с Китай трябва да бъдат балансирани и в други отрасли, а европейските компании да получат по-добър достъп до китайския пазар. Сред секторите, обсъждани от европейски представители, са химикалите, пластмасите, машините, стоманата и компонентите за вятърни турбини.

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Един от инструментите, които Брюксел разглежда, са т.нар. защитни мерки (safeguard measures). Те позволяват временно ограничаване на вноса на определени стоки, когато рязкото му увеличение причинява или заплашва да причини сериозни щети на производителите в ЕС. Тези мерки се различават от антидъмпинговите мита. При тях не е необходимо да се доказва, че стоките се продават под нормалната си цена или че производителите получават неправомерни субсидии. Вместо това трябва да се установят значително увеличение на вноса, сериозна вреда или заплаха от такава за европейската индустрия и наличие на интерес за ЕС от въвеждането на ограниченията.

Защитата може да бъде осигурена чрез квоти, над които да се налагат мита, или чрез други ограничения на внасяните количества. Важна особеност е, че този вид мерки по принцип се прилага спрямо вноса от всички държави, а не само от Китай. Това означава, че въвеждането им ще изисква внимателно определяне на засегнатите продукти и оценка на последиците за европейските потребители и компании, които използват вносни суровини и компоненти.

ЕС досега използва защитните мерки сравнително рядко. През септември Франция, Италия и вероятно Германия започнаха да настояват за подобен подход спрямо определени химикали и пластмаси, включително полиетилен терефталат, използван широко в опаковките, епоксидни смоли и стъклени влакна. Европейската химическа промишленост е под натиск заради високите енергийни разходи, слабата активност на пазара и конкуренцията от Китай и други азиатски производители. Някои компании вече съкращават работни места.

Засилването на търговската защита отразява нарастващите опасения, че евтиният внос, включително стоки, произведени с държавна подкрепа, подкопава позициите на европейските предприятия и застрашава работни места. В същото време държавите членки не са единни по въпроса колко далеч трябва да стигне Брюксел. Ограниченията могат да защитят местните производители, но същевременно да повишат разходите на компаниите, които разчитат на китайски материали, оборудване и части, както и цените за крайните потребители.

Европейската комисия продължава да разглежда и възможностите за договаряне с Пекин. Предстоящите разговори трябва да обхванат не само ограниченията върху вноса, но и достъпа на европейските компании до китайския пазар и условията за снабдяване с критични суровини. Двете страни се очаква да продължат обсъжданията през март 2027 г.

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