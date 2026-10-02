ЕС отпусна 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа за Украйна
Средствата са предназначени за поддържане на работата на държавната администрация и за инвестиции, свързани с бъдещото възстановяване на страната
Украйна е получила 2,9 млрд. евро бюджетна подкрепа от Европейския съюз, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Средствата ще помогнат на страната да поддържа функционирането на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Украйна продължава да провежда мащабни реформи, докато се защитава от руската агресия. "С днешното плащане помагаме за запазването на финансовата стабилност на Украйна и подкрепяме инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещото й възстановяване", посочи фон дер Лайен.
Подкрепата е част от по-широк ангажимент на ЕС. Миналата година лидерите на съюза се договориха да осигурят общо 90 млрд. евро за бюджетните и отбранителните нужди на Украйна през 2026 и 2027 г.
В същото време украинският президент Володимир Зеленски наскоро заяви, че въпреки международната финансова помощ страната е изправена пред недостиг от 27 млрд. долара за финансирането на нуждите си през тази година. Това предизвика допълнително безпокойство в Брюксел относно финансовите потребности на Киев.