Енергийните компании получават още 2 години за подготовка, а вносителите на природен газ, петрол и въглища ще трябва да декларират метановите емисии от доставките си от 1 януари 2029 г.

312 Снимка: AP/БТА

Европейският съюз отлага с 2 години, до 2029 г., пълното прилагане на законодателството за ограничаване на емисиите на метан. За постигнатото споразумение между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия съобщи Съветът на ЕС, цитиран от Франс прес.

Новият компромис предоставя на индустриалните компании още 1 година за подготовка спрямо първоначално договореното между Европейската комисия и държавите членки. Европейският парламент настояваше за 3-годишно отлагане, но след продължителни преговори институциите се споразумяха срокът да бъде 2 години, пише БТА.

"Постигнахме прагматичен баланс, като отговорихме на напрежението на енергийния пазар, същевременно запазвайки водещата роля на ЕС в намаляването на емисиите на метан", заяви ирландският министър по въпросите на климата Дара О"Брайън. Ирландия в момента председателства Съвета на ЕС.

Законодателството предвижда операторите на енергийни съоръжения редовно да проверяват оборудването си, да измерват отделяните количества метан, да ограничават течовете и да ремонтират неизправната инфраструктура.

От 1 януари 2029 г. нови задължения ще имат и вносителите на природен газ, петрол и въглища. Те ще трябва да декларират емисиите на метан, свързани с доставките им, и да удостоверяват дали при добива на суровините са спазени европейските стандарти.

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Още през лятото Европейската комисия предложи облекчаване на прилагането на правилата, като препоръча на държавите членки да не налагат предвидените санкции за неизпълнение на задълженията за докладване до края на 2029 г.

Регламентът среща сериозна съпротива от производителите на изкопаеми горива, начело със САЩ, отбелязва Франс прес.

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