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Европейската комисия обмисля да ограничи достъпа на Украйна до европейския земеделски пазар и до част от земеделските субсидии, ако страната стане член на ЕС. Това съобщава британският вестник "Файненшъл таймс", позовавайки се на нов документ на ЕК за разширяването на съюза.

Според публикацията Украйна може да получи ограничен достъп както до единния пазар за хранителни продукти, така и до земеделските субсидии, които в ЕС възлизат на около 55 млрд. евро годишно.

Предложението е насочено към ограничаване на опасенията на някои държави членки, че присъединяването на Украйна може да доведе до значително увеличаване на вноса на украинско зърно и маслодайни култури. Сред страните, изразили подобни опасения, са Полша, Франция и Италия, посочва "Файненшъл таймс".

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Документът предвижда още финансовите ползи от членството да бъдат обвързани с изпълнението на правни и финансови реформи от страните кандидатки.

ЕК предлага също да бъде улеснена процедурата за временно отнемане на правото на глас на държави членки, които не спазват правилата на ЕС.

Високопоставени представители на Европейската комисия се очаква да обсъдят предложенията утре. Засега нито Брюксел, нито Киев са коментирали публикацията.

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