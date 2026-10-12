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ЕС обмисля въвеждането на общоевропейски данък върху свръхпечалбите на петролните и газовите компании, обяви еврокомисарят, отговарящ за климата и данъците Вопке Хукстра, в момент, когато правителствата се опитват да си осигурят средства с които да помогнат на гражданите си да се справят с растящите сметки за енергия, предаде Ройтерс.

Петролните и газовите компании отбелязват рекордни печалби тази година, тъй като цените на енергията рязко се повишиха по време на американско-израелската война срещу Иран на фона на смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток и иранските атаки срещу страните от Персийския залив.

Хукстра каза, че Европейската комисия организира работна група, която да разгледа предимствата и недостатъците на въвеждането на такъв данък и да прецени дали такава мярка би била осъществима.

"Гражданите, и особено уязвимите граждани, са заплашени от сериозни увеличения на сметките за енергия. А някои компании отчитат наистина прекомерни печалби, без да доставят каквито и да били допълнителни услуги или продукти. Те печелят от хаоса, който цари по света", заяви еврокомисарят.

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"За мнозина граждани и за много политици това изглежда нередно. Смятам, че всички ние споделяме тази базова логика, независимо от това в каква посока точно се развива разговорът", добави той.

Цените на фючърсите на референтния сорт суров петрол "Брент" достигнаха многогодишен максимум от близо 120 долара за барел в края на април и все още са на нива от повече от 70% над равнището от началото на годината, което доведе до увеличаване на печалбите на нефтопреработвателите и производителите, посочва Ройтерс.

Германия, Испания, Португалия, Италия, Полша и Австрия призоваха ЕС да обмисли въвеждането на общоевропейски данък върху свръхпечалбите.

Хукстра каза, че Брюксел ще направи внимателна юридическа оценка на всяка потенциална мярка.

ЕС въведе данък върху свръхпечалбите за петрола, газа, въглищата и рафинериите през 2022 г. след като пълномащабната руска инвазия в Украйна доведе до рязко повишаване на цените на енергията. Някои компании тогава заявиха, че мярката е противозаконна и заведените тогава съдебни дела все още не са приключили.

"Това е нещо, което също трябва да вземем предвид", каза Хукстра.

Някои страни от ЕС вече въведоха национален данък върху свръхпечалбите. Португалия например въведе данък от 33% за извънредните доходи през 2026 г. на петролните компании и рафинериите.

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