Татяна Ким, изпълнителен директор на Wildberries, е включена в списъка заедно с десетки банки и компании, свързани с „сенчестия флот“

2254 Снимка: AP/БТА

Европейският съюз добави Татяна Ким - изпълнителен директор и основателка на най-големия руски онлайн търговец Wildberries - към санкционния си списък срещу Русия. Това стана ясно днес от Официалния вестник на ЕС.

Ким, която според Forbes е най-богатата жена в Русия с активи за около 5 милиарда долара, ще бъде обект на замразяване на всички активи в ЕС, забрана за пътуване в Съюза и забрана за сделки.

Брюксел посочи, че Wildberries е "един от най-големите данъкоплатци" в Русия и "работи като снабдителна мрежа за руската армия, като улеснява продажбата на военни и стоки с двойна употреба".

Освен Ким, ЕС наложи санкции и на около 50 руски банки, както и на лица и компании, свързани с "сенчестия флот" на Русия (танкери, използвани за заобикаляне на петролните ограничения). Общо в новия пакет са включени 12 физически лица и 101 юридически лица.

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Кремъл отрече, че складовете на Wildberries се използват за военни цели. Самата компания заяви, че санкциите срещу Ким няма да засегнат дейността ѝ, тъй като няма активи в ЕС и не извършва бизнес там. "Клиентите и партньорите ни няма да усетят никакви промени", посочиха от компанията.

Татяна Ким е родена през 1975 г. в Грозни в семейство на етнически корейци. Преди да основае Wildberries през 2004 г. заедно с тогавашния си съпруг Владислав Бакалчук, е работила като учителка по английски език.

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