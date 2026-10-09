В списъка на юрисдикциите, които не съдействат за данъчни цели, остават 8 държави и територии, сред които Русия и Вануату

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Европейският съюз извади Панама и Виетнам от списъка на юрисдикциите, които не оказват съдействие за данъчни цели. Решението е взето след предприети реформи и подобрения в обмена на данъчна информация, съобщи Европейската комисия, цитирана от Франс прес и АПА.

Панама е изпълнила международните стандарти за обмен на данъчна информация и е променила режима си за освобождаване от данъци на доходи, получени в чужбина, съобщават двете агенции, цитирани от БТА. Този режим беше определян като вреден заради възможностите, които предоставя за избягване на данъчно облагане.

Виетнам също е изваден от списъка след поредица от реформи. След двете изключвания в него остават 8 държави и територии: Американска Самоа, Ангуила, Гуам, Палау, Русия, островите Търкс и Кайкос, Вирджинските острови и Вануату.

Европейският съюз създаде списъка в края на 2017 г. след поредица от разкрития за широко разпространени практики за избягване и укриване на данъци. Целта му е да насърчава държавите и териториите извън ЕС да спазват международните стандарти за данъчна прозрачност, обмен на информация и справедливо данъчно облагане.

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Включването в списъка може да доведе до засилен контрол и защитни мерки от страна на ЕС и държавите членки, включително ограничения при определени финансови операции и достъпа до европейско финансиране. Конкретните мерки зависят от приложимите правила на ЕС и националното законодателство.

Панама има история на включване и изключване от списъка. Страната беше извадена от него през 2018 г., но отново включена през 2020 г. Новото решение отразява оценката на Европейската комисия, че тя е предприела необходимите стъпки за изпълнение на съответните данъчни стандарти.

Списъкът се актуализира периодично, като ЕС оценява ангажиментите и реално предприетите действия на съответните юрисдикции за подобряване на данъчната прозрачност и ограничаване на практиките, които позволяват избягване на данъци.

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