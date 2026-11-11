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Европейският парламент и държавите членки постигнаха споразумение за бюджета на Европейския съюз за 2027 г. в размер на около 199,7 млрд. евро. Сред основните приоритети при разпределението на средствата са повишаването на конкурентоспособността, сигурността и отбраната, както и подкрепата за Украйна. Това съобщиха АПА и ДПА след продължилите до ранните часове на днешния ден преговори в Брюксел.

Договореният бюджет е малко под предложението на Европейската комисия, която настояваше за 199,9 млрд. евро. За сравнение, бюджетът на ЕС за 2026 г. е около 190 млрд. евро.

Според държавите членки постигнатият компромис осигурява необходимото финансиране за изпълнението на вече одобрените европейски програми, като същевременно запазва възможност за реакция при извънредни обстоятелства. Сред потенциалните предизвикателства са развитието на войната в Украйна и кризите в Близкия изток.

Споразумението все още трябва да получи официалното одобрение на Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Бюджетът за 2027 г. е последният в рамките на настоящата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. Общият ѝ обем е около 1,1 трилиона евро, като основната част от финансирането се осигурява чрез вноските на държавите членки.

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Паралелно с договарянето на бюджета за следващата година в Брюксел продължават дискусиите за дългосрочната финансова рамка за периода 2028-2034 г. Европейската комисия предлага за 7-годишния период да бъдат предвидени 1,826 трилиона евро, но позициите на страните членки остават раздалечени.

Австрия, Германия, Нидерландия, Финландия, Швеция и Дания са сред държавите, които определят предложената сума като прекалено висока и настояват за по-строг контрол върху разходите.

Междувременно Германия настоява държавите членки да поемат общ ангажимент за финансирането на Украйна. В писмо до председателя на Европейския съвет германският канцлер Фридрих Мерц призова всички страни от ЕС "без изключение" да се ангажират с покриването на очаквания бюджетен недостиг на Киев през 2027 г., преди да започнат обсъжданията по следващата многогодишна финансова рамка.

Искането на Берлин предизвика реакции и в България, където депутати от бюджетната комисия в Народното събрание коментираха германския призив и въпроса за финансовата подкрепа за Украйна.

 

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