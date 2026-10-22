ЕП гласува 3-годишно отлагане на правилата за метана заради скъпата енергия
Евродепутатите подкрепиха по-дълъг срок от предложеното от ЕК, а екоорганизации се обявиха против забавянето
Европейският парламент подкрепи отлагане с 3 години на новите изисквания на ЕС за мониторинг и докладване на емисиите на метан от вносителите на петрол, природен газ и въглища. Решението е мотивирано с опасения, че правилата могат да затруднят доставките на фона на високите енергийни цени и напрежението на пазарите заради конфликта в Близкия изток, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
EP in Focus
При гласуването днес 341 евродепутати подкрепиха отлагането, 225 бяха против, а 6 се въздържаха. Позицията на Европарламента е по-радикална от предложението на Европейската комисия, която поиска новите изисквания да бъдат отложени с 1 година.
Правилата за ограничаване на емисиите на метан в енергийния сектор бяха приети през 2024 г. Част от задълженията за мониторинг и докладване трябва да започнат да се прилагат от началото на 2027 г., освен ако Европейският парламент и държавите членки не постигнат споразумение за промяна на срока.
Новите изисквания предвиждат вносителите да доказват, че при определени договори за доставки производителите в държавите на произход измерват и документират емисиите си на метан според стандарти, които са най-малко толкова строги, колкото тези в ЕС.
Според съобщението на Европейския парламент вносителите са предупредили, че може да не успеят да осигурят достатъчно количества, отговарящи на новите условия, в момент, когато енергийните пазари са под натиск, а цените остават високи заради конфликта в Близкия изток.
Екологични организации и активисти обаче изразиха съжаление за планираното отлагане, което според тях забавя прилагането на мерките за ограничаване на емисиите на метан.