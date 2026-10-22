Евродепутатите подкрепиха по-дълъг срок от предложеното от ЕК, а екоорганизации се обявиха против забавянето

847 Снимка: БТА/АР

Европейският парламент подкрепи отлагане с 3 години на новите изисквания на ЕС за мониторинг и докладване на емисиите на метан от вносителите на петрол, природен газ и въглища. Решението е мотивирано с опасения, че правилата могат да затруднят доставките на фона на високите енергийни цени и напрежението на пазарите заради конфликта в Близкия изток, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

При гласуването днес 341 евродепутати подкрепиха отлагането, 225 бяха против, а 6 се въздържаха. Позицията на Европарламента е по-радикална от предложението на Европейската комисия, която поиска новите изисквания да бъдат отложени с 1 година.

Правилата за ограничаване на емисиите на метан в енергийния сектор бяха приети през 2024 г. Част от задълженията за мониторинг и докладване трябва да започнат да се прилагат от началото на 2027 г., освен ако Европейският парламент и държавите членки не постигнат споразумение за промяна на срока.

Новите изисквания предвиждат вносителите да доказват, че при определени договори за доставки производителите в държавите на произход измерват и документират емисиите си на метан според стандарти, които са най-малко толкова строги, колкото тези в ЕС.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Според съобщението на Европейския парламент вносителите са предупредили, че може да не успеят да осигурят достатъчно количества, отговарящи на новите условия, в момент, когато енергийните пазари са под натиск, а цените остават високи заради конфликта в Близкия изток.

Екологични организации и активисти обаче изразиха съжаление за планираното отлагане, което според тях забавя прилагането на мерките за ограничаване на емисиите на метан.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.