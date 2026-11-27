Компаниите се опасяват от загуба на средства за спорт и работни места, от "Прогресивна България" обещават да търсят баланс при ограниченията по време на спортни събития

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Пълното ограничаване на рекламата на хазарт трудно може да бъде постигнато заради глобалния характер на интернет и достъпа до чуждестранни и нелицензирани платформи. Това предупреждение отправиха експерти и представители на хазартния сектор пред NOVA във връзка с предстоящото окончателно гласуване на промените в Закона за хазарта.

Според представители на индустрията ограниченията за легалните оператори могат да засилят позициите на нелегалния сектор, да намалят финансирането за спорта и да доведат до загуба на работни места. От "Прогресивна България" заявиха, че при прилагането на новите правила ще се търси баланс, включително по отношение на телевизионното излъчване на спортни събития и рекламните елементи, които се появяват по време на състезанията.

Здравко Марков от формацията обясни, че част от рекламните банери при спортните трансмисии са дигитално наложени и зависят от изискванията на спонсорите и организаторите на събитията. По думите му това е рекламно съдържание, което се поставя дигитално, когато законът го позволява.

Представителите на хазартната индустрия смятат, че ограниченията върху рекламата могат да засегнат и финансирането на спортни клубове и състезания. Председателят на Асоциацията на игралната индустрия Ангел Ирибозов заяви, че бетинг компаниите осигуряват значителен ресурс за спорта, докато държавното финансиране в тази област е ограничено. Според него прекомерно рестриктивните мерки, без да се отчита икономическият ефект, могат да създадат проблеми както за спортните организации, така и за бизнеса.

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От сектора предупреждават още, че легалните оператори могат да бъдат поставени в по-неблагоприятна конкурентна позиция спрямо нелицензираните компании, които не са обект на същите ограничения.

Юристът Александър Попов, бивш директор на дирекция "Надзор върху хазарта и хазартните дейности" в НАП, предупреди за възможни последствия върху пазара на труда. Според него част от дейностите може да бъдат прехвърлени към компании извън България, което да доведе до съкращаване на позиции у нас, включително за хора с по-ниска квалификация.

Той постави въпроса дали в настоящия момент е оправдано да се предприемат мерки, които потенциално могат да оставят значителен брой хора без работа, ако част от услугите и операциите бъдат изнесени в чужбина.

Конституционалистът и член на Съвета за електронни медии Симона Велева също постави под въпрос ефективността на пълната забрана, ако тя не е съобразена с особеностите на дигиталната среда и международните платформи.

Тя подкрепи усилията за ограничаване на вредното влияние на хазарта върху обществото, особено върху младите хора, но призова законодателните промени да бъдат внимателно обмислени, за да не засегнат допълнително спорта и медиите, които вече работят при ограничени възможности за хазартна реклама.

Промените в Закона за хазарта предстои да бъдат гласувани окончателно в пленарната зала на Народното събрание.

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