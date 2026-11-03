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Задържането на цените отлага проблема, но не го решава, предупреди Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум. Пред БНР той каза, че е направил калкулация, според която в момента всеки абонат на "Топлофикация-София" има по около 2000 евро скрит дълг към "Булгаргаз".

Антон Иванов не очаква поскъпване на цените за бита на тока и парното в рамките на този зимен сезон, но добави по-важното дългосрочно: "Сметката се трупа! Тя няма да изчезне. То е като "Топлофикация-София" - в момента се радваме в София на едни умерени цени на топлинната енергия, но, като си направих една обратна сметка, всяко домакинство дължи на "Булгаргаз" от порядъка на 2000 евро. Това е сметката".

Договорът с "Боташ" не дава отражение при ценовото формиране този месец, категоричен е той. КЕВР пък не залага на очакване, че цените ще продължат да бъдат толкова високи:

"Топлофикациите със сигурност ще генерират по-големи разходи, отколкото са им допустими по ценовите регламенти от страна на КЕВР. И това ще получи своето отражение в изразяването на техните баланси в при следващия ценови период. Никой не може да каже каква ще е дупката, която ще се оформи, тъй като са много волатилни цените на пазарите. Очаква се през зимата да има едно падане, така каза регулаторът, да има едно намаление на цените на световните пазари, което да доведе до една по-умерена разлика, която ще се формира. Но регулаторът това казва - че той не иска да прогнозира същия темп на високите цени на природния газ и да го заложи в цените, а след това да се окаже, че цените не са били такива".

Според него няма причина в България състоянието да е по-добри от Европа, тъй като "трендовете на световните пазари са такива".

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"Компенсаторният механизъм е в пълна сила по отношение на цените на електрическата енергия у нас. За природния газ няма компенсаторни механизми и именно това е проблемът в момента с природния газ. Въпреки че ценово природният газ продължава да стои по-добре за малките потребители, отколкото свободните цени на електрическа енергия", каза Антон Иванов.

И допълни, че тези два различни пазара "имат различна логика и трябва да се разглеждат отделно", за да се даде преценка как фактически се развиват нещата.

"Когато става дума за отопление, основно и особено в преходните месеци, електрическата енергия, тъй като е компенсирана за битовите потребители, тя излиза по-евтина. Когато става дума за отопление през много студени дни, природният газ продължава и при тези цени да е по-изгодният от практическа гледна точка. Но не така стои въпросът с малкия бизнес, който не може да замени природния газ, тъй като това му е основен източник за бизнеса", каза още той.

Антон Иванов обясни, че компенсаторният механизъм за електрическа енергия не е щадящ по отношение на малкия бизнес, а за природния няма компенсаторни мерки. Затова като най-уязвим той посочи именно малкия бизнес.

"Тъй като ние не сме производител и нямаме собствен източник на природен газ, ние сме изцяло зависими от договорите с трети страни. И да, постига се в България една по-ниска цена благодарение на добрия договор с Азербайджан, но той задоволява частично нашия пазар", каза още Антон Иванов.

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