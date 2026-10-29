Едва 0,6% от обществените поръчки в ЕС са насочени към иновативни решения, България трябва да улесни достъпа на стартиращите компании до пазара и да намали регулаторните пречки

698 Снимка: БТА

Само 0,6% от обществените поръчки в Европа са насочени към иновации, което показва, че публичните власти не използват достатъчно възможностите да подкрепят новите технологии. Това заяви европейският комисар по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева по време на информационния ден на Европейския съвет по иновациите в София.

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Според Захариева развитието на иновационния потенциал на България зависи от активната държавна подкрепа за предприемачите, от по-лесния достъп до пазара и от преодоляването на прекомерните регулации. Тя участва в дискусия с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на информационен ден, организиран от Европейския съвет по иновациите на стадион "Българска армия". Преди началото на събитието министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев разгледа новия стадион на ЦСКА.

Снимка: БТА

"Има ги фондовете, но ако няма добре създадена екосистема, ако нямаш цялата подкрепа, възможност за бързо стигане до пазара и те възпират много регулации и свръхзащита на национално ниво, много над изискуемото от европейското законодателство, няма как да станеш "еднорог", защото няма "еднорог" без клиенти", обясни еврокомисарят.

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По думите ѝ връзката между държавната подкрепа и предприемаческата среда се вижда и в активността на компаниите по програмите на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Захариева насърчи българските компании да кандидатстват по тях, като отбеляза, че България се представя добре, но има потенциал за по-широко участие.

Тя препоръча също предприемачите да изграждат по-тесни връзки с корпоративния сектор и да мислят отвъд националния пазар. "Ако искате да сте успешни, трябва да намерите решение на глобален проблем", обърна се тя към участниците.

ЕСИ предлага подкрепа през целия път на една иновация - от първоначалната идея до пазарната ѝ реализация. Сред задачите на екипа на Захариева е и да се намерят решения за задържането в Европа на перспективни компании, които навлизат във фаза на бърз растеж.

За да улесни достъпа на иновативните компании до публичния сектор, Европейската комисия е предложила Европейски акт за иновациите. Според Захариева той трябва да позволи на публичните възложители да придобиват по-бързо и лесно нови решения от европейски компании, както и да създаде възможности за участие на местни предприятия в транснационални обществени поръчки.

Еврокомисарят изрази надежда България да подкрепи инициативата. Според нея държавните институции могат да играят много по-активна роля в развитието на иновациите, като се превърнат в първи клиенти на новите технологии.

Снимка: БТА

Захариева представи и фонда за растеж "Скейлъп" (Scaleup), създаден съвместно от нейния екип и частния сектор. Целта му е да помогне на перспективни европейски компании да се разрастват, вместо да търсят възможности за развитие извън Европа.

ЕСИ е осигурил 1 млрд. евро за фонда, а частният сектор е поел ангажимент за инвестиции в размер на 4 млрд. евро. Средствата са предназначени за големи инвестиционни рундове от над 100 млн. евро в компании в сферата на дълбоките технологии, които имат потенциал да се превърнат в световни лидери.

Фондът е създаден за по-малко от година и вече прави първите си инвестиции. Захариева смята, че сред българските компании има перспективни представители на сектора на дълбоките технологии, които могат да привлекат финансиране. Освен капитал фондът трябва да привлече и по-голямо пазарно внимание към подкрепяните предприятия.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев също призова за намаляване на регулаторната тежест върху предприемачите. Според него фокусът на европейските и националните институции твърде често е върху това какво още да регулират, вместо върху възможностите да освободят бизнеса от ненужни ограничения.

Василев изрази надежда, че чрез диалог с Европейската комисия ще бъдат предприети стъпки към дерегулация. Той определи технологичните компании като важен инструмент за промяна на икономическия модел на България и за преминаване към индустрии с по-висока добавена стойност.

По думите му публичните институции в България и Европа не правят достатъчно за стартиращите компании. Макар да съществуват фондове и програми за подкрепа, информацията за тях и условията за кандидатстване са трудни за ориентиране. Министърът определи това като общоевропейски проблем.

Снимка: БТА

Друг съществен въпрос е връзката между научните изследвания и бизнеса. Според Василев България трябва да изгради по-ефективен механизъм за технологичен трансфер, който да насърчава учените да превръщат откритията си в приложими продукти, а компаниите да получават достъп до научните разработки.

Той се обяви и за стимули за университетите и научните институти да комерсиализират резултатите от своята работа, така че те да създават икономическа стойност и да допринасят за приходите на националния и европейския бюджет.

Василев подкрепи инициативата на Захариева за по-лесно използване на иновативни решения от държавните институции. По думите му те трябва да бъдат активни в търсенето на технологии, които могат да решават конкретни обществени проблеми.

"От публичните институции трябва да дадем пример, че трябва да сме първите клиенти, да сме проактивни в търсенето на учените, иноваторите и технологичните предприемачи за решаване на проблемите, с които се сблъскваме", заяви министърът.

Той добави, че действащото законодателство в България затруднява използването на иновативни решения и призова за по-голяма гъвкавост при внедряването им в работата на институциите.

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