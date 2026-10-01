Брюксел завежда 2 дела срещу страната пред Съда на ЕС и продължава още 4 наказателни процедури за нарушения на европейското законодателство

757 Снимка: БТА

Европейската комисия предприема следваща стъпка срещу България по 2 наказателни процедури, като ще заведе дела пред Съда на ЕС заради неизпълнени европейски правила. Става дума за законодателството за вътрешния пазар на електроенергия и за използването на наети превозни средства без шофьор за товарни превози.

По останалите 4 процедури Брюксел също отчита нерешени проблеми, като дава на България допълнителни срокове за промени в националното законодателство, предава БТА.

Едното дело е свързано с европейските правила за вътрешния пазар на електроенергия. Срокът за въвеждането им в България е изтекъл на 31 декември 2020 г., но според ЕК страната все още не е изпълнила всички изисквания.

Сред посочените проблеми са достъпът на трети страни до електроенергийната мрежа, процедурите за разрешаване на нови производствени мощности и възможността потребителите да участват в схеми за смяна на доставчика.

Комисията отчита пропуски и при използването на гъвкавостта в разпределителните мрежи, цифровизацията и управлението на данните от страна на оператора на преносната мрежа. Според Брюксел не са уредени напълно и някои правомощия и задължения на националния енергиен регулатор.

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Заради неизпълнените изисквания след изпратено уведомително писмо и мотивирано становище ЕК решава да предаде България на Съда на ЕС.

Вторият иск е заради правилата за използването на наети превозни средства без шофьор за превоз на товари. Европейските изисквания трябваше да бъдат въведени в националното законодателство до 6 август 2023 г. Според ЕК България е въвела само една от необходимите разпоредби и предприетите от властите действия не са достатъчни.

Общите правила за наетите превозни средства имат за цел да улеснят транспортните компании и да им дадат повече гъвкавост при организирането на товарните превози.

ЕК продължава и процедурата срещу България заради ограниченията при придобиването на земеделска земя.

Българското законодателство изисква физически и юридически лица, които искат да купят земеделска земя, да са пребивавали или установени в страната повече от 5 години. Според Европейската комисия това ограничение противоречи на свободното движение на капитали и на правото на установяване.

Брюксел повдига въпроса още през 2016 г., а Съдът на ЕС се произнася по него през януари 2024 г. Според решението на съда изискването за повече от 5 години пребиваване в държава от ЕС, за да бъде придобита земеделска земя, не е съвместимо с правилата за свободното движение на капитали.

България получава 2 месеца, за да приведе законодателството си в съответствие. При липса на задоволителни действия ЕК може да сезира Съда на ЕС.

Комисията изпраща и ново официално уведомително писмо заради непълното прилагане на европейските правила за цифровите услуги.

Според ЕК България все още не е определила и оправомощила Комисията за защита на личните данни и Съвета за електронни медии като национални координатори за цифровите услуги.

Брюксел има забележки и към начина, по който са уредени санкциите. Според Комисията националното законодателство не гарантира във всички случаи спазването на максималните размери на глобите и изискването санкциите да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

И тук България има 2 месеца за отговор и отстраняване на установените проблеми.

България остава и сред държавите, срещу които ЕК продължава процедура заради непълното въвеждане на правилата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Сред промените са изискванията производителите да поемат разходите за управлението на отпадъците от фотоволтаични панели, включително за панели, пуснати на пазара преди влизането в сила на новите правила.

България е сред 16-те държави, получили мотивирано становище заради непълното въвеждане и на европейските правила за договорите за потребителски кредити. Крайният срок за това е изтекъл на 20 ноември 2025 г.

Страните имат 2 месеца за отговор, след което ЕК може да продължи процедурите със сезиране на Съда на ЕС и искане за налагане на глоби.

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