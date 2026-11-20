Това е най-големият еднократен транш по европейския механизъм за подкрепа на страната. С новото плащане общата помощ по Плана за Украйна достига 40 млрд. евро.

849 Снимка: БТА/АП

Европейската комисия преведе на Украйна 7,9 млрд. евро за покриване на финансовите нужди на страната и поддържане на работата на държавната администрация. Това е най-голямото еднократно плащане по европейския механизъм за подкрепа на Украйна (Ukraine Facility), съобщи Комисията, цитирана от Укринформ.

"Украйна продължава да осъществява реформи, докато всеки ден се защитава. Днес предоставяме близо 8 милиарда евро - най-голямото плащане досега. Това ясно показва, че реалният напредък в реформите носи конкретни резултати и ползи", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя подчерта, че Киев може да разчита на подкрепата на ЕС, докато се противопоставя на руската агресия и продължава подготовката си за членство в Съюза.

Това е 9-ото плащане по механизма, който финансира възстановяването, реформите и европейската интеграция на Украйна. С новия транш общият размер на подкрепата по Плана за Украйна достига 40 млрд. евро. В сумата са включени и външни вноски от държави членки и партньори, както и средства по Заема за подкрепа на Украйна.

От преведените сега средства 5,1 млрд. евро са по този заем, с което общата изплатена сума по него надхвърля 5,9 млрд. евро.

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Отпускането на парите е последвало оценка на Европейската комисия за изпълнението на договорените реформи от украинските власти. Те обхващат правосъдната система, противодействието на корупцията и изпирането на пари, енергетиката, финансовите пазари и децентрализацията, наред с други ключови области.

Според Комисията до края на 2026 г. за Украйна остават още 15,7 млрд. евро европейска финансова подкрепа. От тях 10,2 млрд. евро са предвидени за укрепване на отбранителната промишленост, а 3,9 млрд. евро - за бюджетна подкрепа. Изплащането на средствата ще зависи от изпълнението на съответните условия и реформи.

Украинският премиер Сергий Корецки потвърди, че новият транш вече е постъпил в държавния бюджет. По думите му финансирането е от съществено значение за поддържането на финансовата стабилност и покриването на приоритетните държавни нужди по време на пълномащабната война.

Механизмът за подкрепа на Украйна влезе в сила на 1 март 2024 г. и предвижда над 50 млрд. евро безвъзмездни средства и заеми за периода 2024-2027 г. Финансирането е обвързано с изпълнението на предварително договорени реформи.

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