Решението за следващата стъпка по процедурата за свръхдефицит се очаква на 11 декември

14963 Снимка: БТА

Европейската комисия препоръча България да бъде санкционирана заради недостатъчни действия за овладяване на прекомерния бюджетен дефицит, както и да се замразят европлащания към страната ни, съобщи Нова телевизия. Предложението е глобата да бъде в размер на 0,02% от брутния вътрешен продукт (БВП) - сума, която при прогнозен номинален БВП от около 127 млрд. евро за 2026 г. би възлязла на приблизително 25,4 млн. евро. Окончателният размер на санкцията ще зависи от приложимата база за изчисление и от решението на Съвета на ЕС.

Втората стъпка - замразяване на европлащания тепърва ще се обсъжда с европарламента и засега не може да се посочи кои плашания могат да бъдат спрени. Третата стъпка е изготвяне на нов план за свиване на дефицита на страната ни. Ако следваме стъпките е възможно да не се наложи замразяване на еврофондове.

Препоръката е част от есенния пакет на Европейския семестър за 2027 г. Тя беше обявена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис. Следващата стъпка е финансовите министри на страните членки да обсъдят предложението на 11 декември.

"За България и Унгария установихме, че отговорът им по процедурата за свръхдефицит е недостатъчен и двете държави представляват особено сериозни случаи на неизпълнение. Това изисква приемане на следващата стъпка по процедурата по свръхдефицит срещу тези две държави членки", заяви Домбровскис.

Той уточни, че Еврокомисията е препоръчала на Съвета на ЕС да установи с решение по член 126 от Договора за функционирането на ЕС, че България не е предприела ефективни действия за коригиране на дефицита. За страната ни, като член на еврозоната, това отваря възможност за налагане на глоба в размер на 0,02% от БВП.

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В оценката си ЕК посочва, че предприетите от България мерки в отговор на препоръките за коригиране на прекомерния дефицит не са достатъчни. Същевременно Комисията отбелязва, че обявените от българските власти мерки за консолидация, заложени в проектобюджета, биха помогнали за преодоляване на дефицита. Очаква се от 2027 г. за страната да бъде определен нов коригиращ план.

Освен по бюджетната процедура България ще бъде подложена и на задълбочен преглед за наличие на макроикономически дисбаланси през първата половина на 2027 г. В списъка са още Унгария, Италия, Словакия и Румъния, съобщава БТА.

За България ЕК откроява няколко риска: нарастващ дефицит по текущата сметка, бързо влошаване на ценовата конкурентоспособност и силно поскъпване на жилищата, съчетано със значително увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата. Резултатите от прегледите ще бъдат представени в пролетния пакет на Европейския семестър през 2027 г.

Есенният пакет на Европейския семестър очертава приоритетите на ЕС в икономическата и социалната политика за 2027 г. Сред тях са устойчивостта на публичните финанси, повишаването на конкурентоспособността, инвестициите в хората и качествените работни места и запазването на европейския социален модел.

Според есенната икономическа прогноза на Комисията общият бюджетен дефицит на държавите членки ще нарасне значително през 2026 г., а през 2027 г. се очаква да се стабилизира. Държавният дълг като дял от БВП ще продължи да се увеличава както в ЕС, така и в еврозоната. По-високите лихви постепенно повишават и тежестта на плащанията по обслужването на дълга.

ЕК определя бюджетната политика в еврозоната като приблизително неутрална през 2026 г., но очаква леко ограничаване на икономическата активност през 2027 г. Затова Комисията призовава правителствата към предпазливост, реалистично планиране на разходите и постепенно намаляване на задлъжнялостта.

При оценката на проектобюджетите за 2027 г. на 17 държави от еврозоната ЕК определи плановете на 8 от тях като съответстващи на фискалните правила - Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Словакия. Бюджетите на Финландия и Германия са изложени на риск от несъответствие, а при Хърватия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия и Словения рискът от съществено неспазване е оценен като по-висок.

От 10-те държави, срещу които има процедури за прекомерен дефицит, за 8 - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Полша, Румъния и Словакия - следващите процедурни стъпки временно са поставени на пауза. Процедурите обаче остават открити и страните продължават да трябва да изпълняват препоръките на Съвета на ЕС. ЕК ще направи нова оценка през пролетта на 2027 г., когато разполага с окончателните данни за бюджетното изпълнение през 2026 г.

Комисията очаква Италия да свали дефицита си под 3% от БВП още през 2026 г. и да го задържи под този праг през следващите 2 години. Ако прогнозите се потвърдят, през пролетта на 2027 г. ЕК може да предложи прекратяване на процедурата срещу страната.

В препоръките си за еврозоната през 2027 г. ЕК поставя акцент върху задълбочаването на единния пазар, развитието на Съюза за спестяванията и инвестициите, устойчивостта на публичните финанси и по-ефективното използване на държавните средства. Комисията настоява и за повече инвестиции в отбраната, енергетиката и иновациите.

Сред основните предизвикателства пред европейската икономика са технологичните промени, геополитическата несигурност и цените на енергията. ЕК отчита и нарастваща финансова зависимост на ЕС от САЩ, което според нея подчертава необходимостта от по-дълбока интеграция на европейските капиталови пазари. В областта на изкуствения интелект Европа постепенно намалява изоставането си спрямо САЩ, но напредъкът между отделните държави остава неравномерен.

Комисията призовава за по-големи инвестиции в образование и професионални умения, особено в стратегически сектори като чистата енергия и отбраната. Целта е да бъде преодолян недостигът на квалифицирани кадри и да се улесни преминаването на работници от отрасли в упадък към професии с по-голямо търсене.

Пазарът на труда в ЕС остава устойчив, но растежът на заетостта се забавя, особено в промишлеността. Сред проблемите са слабият ръст на производителността и недостигът на работна сила в стратегически отрасли. В отговор ЕК поставя акцент върху подобряването на основните умения, качеството на преподаването, професионалното обучение и грамотността в областта на изкуствения интелект.

Комисията ще представи нова оценка за спазването на фискалните правила през пролетта на 2027 г. Тя ще се основава на данните за бюджетното изпълнение през 2026 г., актуализираната икономическа прогноза и годишните доклади за напредъка, които държавите членки трябва да внесат през април.

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