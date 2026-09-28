Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

 Европейската комисия възнамерява да отложи влизането в сила на ключовите правила за ограничаване на емисиите на метан, свързани с вноса на петрол и газ в Европейския съюз. Това съобщи говорител на Комисията, след като редица правителства, сред които Франция и САЩ, призоваха за спиране или отмяна на механизма. "Комисията планира да предложи отлагане на влизането в сила на регламента за метана", заяви говорителят, без да посочи за какъв период ще бъде отложено прилагането му.

Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви пред "Блумбърг Нюз" в петък, че Брюксел обсъжда възможността за 1-годишно отлагане. Новите изисквания трябваше да започнат да действат от 1 януари 2027 г.

В опит да избегне търговска война ЕС преговаря с US компании за емисиите от метан
Виж още В опит да избегне търговска война ЕС преговаря с US компании за емисиите от метан

Правилата са част от законодателство на ЕС, прието през 2024 г. С него се въвеждат изисквания за вносителите на петрол, газ и въглища да проследяват и декларират емисиите на метан, свързани с доставките им.

Целта е да се ограничи изпускането на метан в атмосферата. Газът има значително по-силен краткосрочен ефект върху затоплянето на климата в сравнение с въглеродния диоксид, поради което ЕС разглежда ограничаването на течовете и изпускането му като важна част от климатичната си политика.

Предвижданото отлагане идва на фона на натиск от държави и представители на енергийния сектор, които изразяват опасения за ефекта на правилата върху международните доставки на петрол и газ и върху разходите на европейските компании.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33647
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4367
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10106
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1477
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2335
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5454
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2279
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3754
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1482
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
429