Брюксел обмисля едногодишно забавяне на новите изисквания, които трябваше да започнат да се прилагат от 1 януари 2027 г., след натиск от Франция, САЩ и други държави

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Европейската комисия възнамерява да отложи влизането в сила на ключовите правила за ограничаване на емисиите на метан, свързани с вноса на петрол и газ в Европейския съюз. Това съобщи говорител на Комисията, след като редица правителства, сред които Франция и САЩ, призоваха за спиране или отмяна на механизма. "Комисията планира да предложи отлагане на влизането в сила на регламента за метана", заяви говорителят, без да посочи за какъв период ще бъде отложено прилагането му.

Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен заяви пред "Блумбърг Нюз" в петък, че Брюксел обсъжда възможността за 1-годишно отлагане. Новите изисквания трябваше да започнат да действат от 1 януари 2027 г.

Правилата са част от законодателство на ЕС, прието през 2024 г. С него се въвеждат изисквания за вносителите на петрол, газ и въглища да проследяват и декларират емисиите на метан, свързани с доставките им.

Целта е да се ограничи изпускането на метан в атмосферата. Газът има значително по-силен краткосрочен ефект върху затоплянето на климата в сравнение с въглеродния диоксид, поради което ЕС разглежда ограничаването на течовете и изпускането му като важна част от климатичната си политика.

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Предвижданото отлагане идва на фона на натиск от държави и представители на енергийния сектор, които изразяват опасения за ефекта на правилата върху международните доставки на петрол и газ и върху разходите на европейските компании.

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