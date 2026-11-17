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Европейската комисия очаква българската икономика да нарасне с 2,7% през 2026 г. и с 2,1% през 2027 г., след отчетен растеж от 3% през 2025 г. В същото време бюджетният дефицит ще достигне 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) тази година, а инфлацията ще се задържи на високо равнище от 4,6%. Това показва есенната икономическа прогноза на Комисията, цитирана от БТА.

Според оценката на Брюксел през 2027 г. инфлацията ще се забави до 3,9%, а бюджетният дефицит временно ще се свие до 4% от БВП. През 2028 г. икономическият растеж леко ще се ускори до 2,3%, но дефицитът отново ще се увеличи - до 4,8% от БВП. Държавният дълг ще продължи да нараства и ще достигне 37,7% от БВП през 2028 г. при 29,9% през 2025 г.

Спрямо пролетната си прогноза ЕК повишава очакванията си за растежа през 2026 г. с 0,2 процентни пункта, но намалява оценката за 2027 г. с 0,1 пункта. По-съществена е промяната при инфлацията - прогнозата е завишена с 0,4 пункта за тази година и с 1,3 пункта за следващата. Очакваният бюджетен дефицит за 2026 г. също е увеличен - с 0,9 процентни пункта, докато оценката за 2027 г. е понижена с 0,3 пункта.

Потреблението и инвестициите ще загубят скорост

Икономиката е запазила силен растеж през първата половина на 2026 г., подкрепен основно от частното потребление. Силното вътрешно търсене обаче е довело до увеличен внос, което е ограничило общия растеж, тъй като нетният износ е имал отрицателен принос.

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ЕК очаква потреблението на домакинствата да се забави през втората половина на годината. За цялата 2026 г. прогнозата е за ръст от 7,2% след 7,4% през 2025 г. През 2027 г. увеличението ще се свие до 2,4%, а през 2028 г. ще достигне 2,6%.

Основната причина за забавянето ще бъде по-слабият ръст на реалните разполагаеми доходи. Възнагражденията ще нарастват по-умерено както в частния, така и в публичния сектор, докато инфлацията ще продължи да оказва натиск върху покупателната способност.

Публичното потребление също ще се увеличава с по-бавни темпове - с 2,5% през 2026 г., 1,3% през 2027 г. и 1,8% през 2028 г. За сравнение, през 2025 г. ръстът му е бил 6,8%.

При инвестициите Комисията очаква значително отслабване след силния ръст от 15,6% през 2025 г. Бруто образуването на основен капитал ще се увеличи с 2,9% през 2026 г., но през 2027 г. ще намалее с 0,9%. През 2028 г. се очаква възстановяване с ръст от 3,1%.

Според ЕК приключването на Механизма за възстановяване и устойчивост ще ограничи временно публичните инвестиции през 2027 г. В сравнение с пролетната прогноза Комисията вече очаква спад на инвестициите през тази година, вместо предишното предвиждане за увеличение от 0,4%.

Износът ще намалее, а вносът ще продължи да расте

Европейската комисия очаква износът на стоки и услуги от България да се свие с 0,8% през 2026 г. Причините са слабият растеж в туризма и забавянето на продажбите в чужбина на автомобили и други инвестиционни стоки.

Прогнозата предвижда възстановяване на износа през следващите 2 години - с 2,8% през 2027 г. и с 2,9% през 2028 г. Комисията обаче предупреждава за рискове, свързани с производствените вериги в автомобилната индустрия. Това е съществена промяна спрямо пролетната оценка, когато се очакваше износът да нарасне с 2,8% през 2026 г. и с 3,1% през 2027 г.

Вносът ще продължи да расте - с 5,1% през 2026 г., с 1,5% през 2027 г. и с 3,2% през 2028 г. В резултат дефицитът по текущата сметка ще се увеличи от 4,1% от БВП през 2025 г. до 6,9% през 2026 г. След това се очаква постепенно свиване до 6,4% през 2027 г. и 6,2% през 2028 г.

Безработицата остава ниска, но недостигът на работници се запазва

Ръстът на възнагражденията се забави през 2025 г. до 5,8% спрямо 14,1% през 2024 г., когато увеличенията в публичния сектор имаха основен принос за по-високия темп.

ЕК прогнозира заплатите на наетите да нараснат с 6,2% през 2026 г., с 5,5% през 2027 г. и с 5% през 2028 г. По-умереният ръст след тази година ще бъде резултат от по-слабото търсене на работна ръка и по-малкия натиск за увеличение на възнагражденията в частния сектор, както и от по-ограничените повишения в публичния.

Заетостта вече показва признаци на забавяне. За 2026 г. Комисията очаква минимален ръст от 0,1%, а през 2027 и 2028 г. прогнозира спад от 0,2% годишно.

Безработицата обаче ще остане близо до сегашните си ниски нива - 3,4% през 2026 г. и 3,5% през следващите 2 години. Въпреки това недостигът на работна ръка в ключови сектори ще продължи заради намаляващото население в трудоспособна възраст.

Енергията ще задържи инфлацията висока

Средногодишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, ще се ускори от 3,5% през 2025 г. до 4,6% през 2026 г. ЕК очаква тя да се забави до 3,9% през 2027 г. и до 3,3% през 2028 г.

Комисията свързва по-високата инфлация с поскъпването на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток. Според прогнозата енергийните цени ще останат високи и през 2027 г., което ще се отрази не само пряко върху разходите на домакинствата и бизнеса, но и косвено върху цените на услугите и храните.

Инфлацията при услугите ще остане висока през следващата година заради по-скъпата енергия и разходите за труд. При храните се очаква допълнителен натиск от енергийните цени, но високата база за сравнение при непреработените храни от първата половина на 2026 г. ще ограничи годишното поскъпване през 2027 г.

През 2028 г. инфлацията ще бъде повлияна и от въвеждането на новата европейска схема за търговия с емисии за сградите и автомобилния транспорт - ETS2. Според оценката на ЕК тя ще добави 0,7 процентни пункта към инфлацията през тази година чрез по-високите цени на енергията и последващото им отражение върху услугите и храните.

Дефицитът ще достигне 5% от БВП през 2026 г.

Бюджетният дефицит на сектор "Държавно управление" ще нарасне от 4% от БВП през 2025 г. до 5% през 2026 г., прогнозира ЕК. Основните причини са увеличените социални разходи, най-вече за пенсии, и по-високите възнаграждения в публичния сектор. Очаква се да нараснат също инвестициите в общински проекти, субсидиите и разходите за стоки и услуги.

Според Комисията мерките за увеличаване на приходите през 2026 г. имат ограничен ефект и до голяма степен се компенсират от разходите за индексация на заплатите с 5%. Спрямо пролетната прогноза оценката за дефицита през тази година е повишена от 4,1% на 5% от БВП.

През 2027 г. дефицитът временно ще се свие до 4%. Това ще се дължи основно на очакваното увеличение на приходите, включително от планирания едногодишен данък върху извънредните печалби в определени сектори, мерките за повишаване на приходите от ДДС и акцизи и увеличаването на минималния и максималния осигурителен доход.

В същото време предвиденото повишение на прага за регистрация по ДДС и въвеждането на нови данъчни облекчения ще ограничат приходите. Разходите за пенсии ще продължат да нарастват заради автоматичното им осъвременяване, а тези за отбрана ще се увеличат във връзка с планирани доставки на оборудване.

След отпадането на временния данък върху извънредните печалби дефицитът отново ще се увеличи - до 4,8% от БВП през 2028 г. ЕК предупреждава, че без трайни мерки за повишаване на приходите те ще продължат да изостават от ръста на разходите.

Държавният дълг също ще нараства през целия прогнозен период. От 29,9% от БВП през 2025 г. той ще достигне 33% през 2026 г., 35% през 2027 г. и 37,7% през 2028 г. Комисията обяснява тенденцията с продължаващите първични дефицити и увеличаващите се лихвени разходи.

В прогнозата си за 2027 г. Европейската комисия е по-предпазлива от останалите институции. Тя очаква българската икономика да нарасне с 2,1%, докато Министерството на финансите и Българската народна банка залагат на 2,5%, а Международният валутен фонд - на 2,7%.

За 2026 г. оценката на ЕК е за растеж от 2,7%, при 2,6% според МВФ, 2,8% според БНБ и 3% според Министерството на финансите.

Различия има и при прогнозите за инфлацията. Министерството на финансите очаква средногодишно поскъпване от 4,8% през 2026 г. и 4% през 2027 г. Оценката на БНБ за тази година е същата като тази на ЕК - 4,6%, но централната банка прогнозира по-бързо забавяне до 3,1% през 2027 г. МВФ предвижда инфлация от 4,9% през 2026 г. и 4,8% през 2027 г.

При бюджетния дефицит прогнозите на ЕК и Министерството на финансите съвпадат за 2026 г. - 5% от БВП. За 2027 г. правителството залага 4,2% на начислена основа при 4% според Комисията. По-голямо е разминаването за 2028 г.: Министерството на финансите очаква дефицитът да се свие до 3,5% от БВП, докато ЕК прогнозира ново увеличение до 4,8%. Заложените в проектобюджета 3,5% за 2027 г. са на касова основа.

Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (Standard & Poor's) също очаква по-висок растеж от този в прогнозата на ЕК. В оценката си от 13 ноември агенцията предвижда увеличение на българската икономика с 2,8% през 2026 г. и среден годишен растеж от 2,6% за периода 2027-2029 г.

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