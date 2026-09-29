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Около 1/3 от произведената в света храна никога не достига до трапезата. Повече от 13% се губят още след прибирането на реколтата, а други 19% се разхищават по веригата след преработката - в търговията, услугите и домакинствата. Данните бяха представени на Международната конференция "Храна за утрешния ден: решения в услуга на хората и планетата", която се провежда днес в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Форумът е организиран от Българската хранителна банка в рамките на европейския проект FoodCLIC, финансиран от Европейския съюз.

Докато огромни количества храна се губят или изхвърлят, над 720 млн. души по света ежедневно страдат от глад. Повече от 2,5 млрд. души пък не могат редовно да си позволят достатъчно питателна и здравословна храна.

Хранителните загуби и отпадъци имат и сериозен ефект върху климата. Около 10% от глобалните емисии на парникови газове са свързани с изхвърлената и загубена храна. За нейното производство се използват близо 1,5 млрд. хектара земя, като заедно с храната се пропиляват и огромни количества вода, енергия и човешки труд.

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Проблемът е видим и в България. На конференцията беше посочено, че хиляди домакинства у нас живеят в условия на хранителна несигурност, докато годни за консумация продукти продължават да се губят на различни етапи от хранителната верига. Участниците във форума посочиха и друг проблем - отношението на потребителите към разхищението. Според представените данни 47% от българите са безразлични към изхвърлянето на храна. Това поставя България сред страните от ЕС с най-висок дял на подобно отношение.

До 2030 г. трябва да бъде постигнато намаление с 10% на хранителните отпадъци в производството и преработката. За постигането на тази цел са необходими координирани действия между институциите, бизнеса и обществото, както и конкретни политики и практически решения.

 

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