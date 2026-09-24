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Икономиката на България се очаква да нарасне с 2,7% през 2026 г., а през 2027 г. растежът да се забави до 2,5%. Това показва новият доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за икономическите перспективи пред регионите, в които институцията работи. Прогнозата за България остава без промяна спрямо оценката на банката от юни както за тази, така и за следващата година.

След ръст на брутния вътрешен продукт от 3,4% през 2024 г. и 3,1% през 2025 г. икономиката е забавила темпа си до 2,8% през първата половина на 2026 г. Въпреки това вътрешното потребление и инвестиционното търсене са останали устойчиви, отчита анализът.

Промишленото производство отново отчита растеж след значителния спад през 2025 г. Услугите и строителството също продължават да се развиват с добри темпове. Износът е намалял рязко през първото тримесечие на годината, но до средата на 2026 г. частично е възстановил позициите си.

Сценарият на БНБ: Забавяне на растежа на БВП през 2026 и 2027, после нагоре
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Инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, е достигнала 6,3% през май, основно заради поскъпването на енергията. През юли обаче се наблюдава забавяне на инфлацията при храните.

Същевременно бюджетната позиция на страната се е влошила значително. За 2026 г. е заложен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен по методологията на общото държавно управление, от 5,7% от БВП, пише в доклада. От юли България е в процедура на ЕС за прекомерен дефицит, което според ЕБВР поставя ограничаването на бюджетния недостиг сред основните приоритети на икономическата политика през следващите години. Според банката едно от основните предизвикателства е отражението на необходимата фискална консолидация върху доверието на домакинствата и бизнеса.

ЕБВР посочва и усвояването на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост като важен приоритет. След предишни забавяния България трябва да ускори изпълнението на проектите, като според банката страната би трябвало да успее да усвои значителна част от наличното финансиране до края на годината.

Устойчивото инвестиционно търсене, възстановяването на промишлеността и продължаващото развитие на услугите и строителството остават сред факторите, които подкрепят икономическата активност.

Икономическият растеж в Югоизточна Европа се е забавил от 1,4% през 2024 г. до 1,2% през 2025 г. През първата половина на 2026 г. активността в региона като цяло е останала почти без промяна, основно заради свиването на румънската икономика.

Дългът на Румъния надхвърли 60% от БВП
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В Румъния фискалната консолидация и високата инфлация са ограничили потреблението на домакинствата, а промишленото производство се е понижило. ЕБВР очаква румънската икономика да се свие с 0,2% през 2026 г., преди да нарасне с 1,8% през 2027 г. За сравнение, растежът в България се е запазил близо до 3% през първата половина на годината.

ЕБВР прогнозира икономиките на Югоизточна Европа общо да нараснат с 0,5% през 2026 г. и с 2% през 2027 г. Тези прогнози също не са променени спрямо юнската оценка.

В по-широк план ЕБВР предупреждава за комбинация от рискове пред икономиките в регионите, в които инвестира. Сред тях са високите цени на енергията и храните, сушата, нарушенията в търговията и по-скъпото финансиране.

Цената на петрола се е повишила от около 65 долара за барел преди конфликта в Близкия изток до над 100 долара през април 2026 г. и остава с 30-60% над нивата отпреди конфликта. По-силно са поскъпнали някои рафинирани продукти, сред които дизелът и авиационното гориво.

Под натиск остават и газовите пазари. Цените на газа са се увеличили с над 70% от февруари насам, докато световният морски износ на втечнен природен газ се е свил с 40%.

Банката отчита и нарастващото значение на климатичните рискове и недостига на вода. Ниските нива на Дунав и Рейн са затруднили транспорта на промишлени стоки и са повлияли върху производството на електроенергия, включително от водноелектрически и ядрени централи. "Недостигът на вода, екстремните метеорологични явления и по-високите разходи за финансиране засилват ефекта от високите енергийни разходи и оказват допълнителен натиск върху растежа", посочва главният икономист на ЕБВР Беата Яворчик.

Икономическият растеж на ЕС и еврозоната остава стабилен през второто тримесечие
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Според нея ситуацията показва необходимостта от инвестиции в устойчивост и от укрепване на икономиките, така че те да могат по-успешно да се справят с бъдещи сътресения.

ЕБВР отбелязва, че регионите, в които работи, продължават да са силно зависими от изкопаемите горива. Петролът и природният газ осигуряват около две трети от първичното енергийно потребление. Намаляването на зависимостта от природния газ ще изисква нови инвестиции във възобновяеми енергийни източници, системи за съхранение на енергия и ядрена енергетика.

В Европейския съюз високите енергийни разходи продължават да тежат върху промишлеността. Средно европейските предприятия плащат около 2,4 пъти по-висока цена за електроенергия в сравнение с компаниите в САЩ, което създава стимул за пренасочване на производства от енергоемките сектори.

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