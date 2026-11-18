Председателят на Фискалния съвет открои като положителни приемането на план-сметката преди Нова година, промените в ТЕЛК и осигуровките на държавните служители, но критикува планираните приходи и разходи

2187 Снимка: Скрийншот/bTV

За първи път от 5 години България ще има редовен държавен бюджет, приет преди Нова година. Освен това заложените в него приходи и разходи са реалистични и могат да бъдат изпълнени. Това заяви председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков в предаването "Лице в лице" по bTV, където коментира проектобюджета за 2027 г.

"Не само имаме бюджет, а той е честен - каквото ни се предлага и виждаме, това може да се изпълни", посочи Дянков. Той даде за пример докладите от одитите на Сметната палата, от които излиза, че бюджетите за 2022, 2024 и 2025 г. трябва да бъдат прекроени.

Дянков отхвърли и твърденията на опозицията за наличие на "скрит чек" в бюджета. По думите му в него традиционно има голямо перо за инфраструктурни проекти, тъй като в началото на годината не е ясно кои от тях ще могат да бъдат реализирани до края ѝ.

Сред положителните промени в проектобюджета той открои намеренията за реформа в системата на ТЕЛК. Според него разходите за нея са нараснали 3 пъти спрямо 2022 г., което не може да бъде обяснено с толкова рязко увеличаване на броя на заболелите хора.

Като друга позиивна промяна председателят на Фискалния съвет посочи предвиденото държавните служители, с изключение на тези в МВР, да започнат да плащат осигурителни вноски по същия начин като работещите в частния сектор.

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Дянков оцени положително и новата схема за подпомагане на бизнеса заради високите цени на електроенергията. "Този път Министерството на енергетиката са направили схема за подпомагане на бизнеса, която по мое мнение е много по-балансирана - печеливши предприятия няма да получават помощи", коментира той.

Като основни слабости на бюджета Дянков посочи планираните приходи и разходи. Той отново заяви подкрепата си за облагането на свръхпечалбите, особено в банковия сектор. Не вижда обаче ясна причина в обхвата на мярката да бъдат включени и търговските дружества. Според него управляващите вероятно ще продължат да разчитат на този данък и през следващите няколко години.

Председателят на Фискалния съвет настоява и за сериозно съкращаване на държавната администрация. По думите му в ежегодните си анализи на бюджета съветът посочва, че в администрацията има между 30 000 и 35 000 излишни щатни бройки, но в разходната част на бюджета не се виждат съществени промени в тази посока.

Дянков даде за пример работата по подготовката на бюджета във финансовото министерство. По думите му 110 души там се занимават цяла година с изготвянето му, докато Фискалният съвет, в който работят 4 души, е подготвил анализа си на 3-те бюджета за седмица. Според него от служителите, ангажирани с тази дейност във финансовото министерство, 100 са излишни.

Той критикува и начина, по който управляващите са представили някои от спорните промени - включително тези за вноските във втория пенсионен стълб и за Закона за личните асистенти. Според него не е проведен необходимият обществен дебат, въпреки че по тези въпроси е имало основания за обсъждане. "Много еднократни неща има в този бюджет, трябва да се гледа по друг начин на бюджетите в следващите години", обобщи Дянков.

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