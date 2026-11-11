Председателят на Фискалния съвет предупреждава, че страната ще остане в процедурата за свръхдефицит и след края на мандата на кабинета

2433 Снимка: Скрийншот/bTV

В проектобюджета за 2027 г. няма съществено намаляване на публичните разходи, а предвиденият дефицит е по-висок от очакваното. Това заяви пред БНР председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков.

Според него правителството не демонстрира достатъчно решимост за провеждане на структурни реформи, въпреки че първата година от управлението обикновено е най-подходящият момент за подобни мерки. "Липса на сериозен реформаторски апетит и в това правителство. Обикновено, ако се правят реформи, в случая - съкращаване на разходите, които са необходими, се правят първата година. Всички ги очаквахме. Реформи има тук-там, но не са достатъчно големи, за да покажат рязко свиване на разходите, което е необходимо. Дефицитът, който е прогнозиран, е по-голям от този, който аз очаквах", коментира Дянков.

По думите му заложеното намаление на разходите е по-скоро номинално. Причината е, че през тази година приключват европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост, а не е предвидено и съответното национално финансиране за инфраструктура. В същото време икономическият растеж създава впечатление за свиване на разходите.

Дянков обърна внимание и на средствата за държавната администрация. Разходите за персонал, заплати и бонуси се увеличават с близо 6%, посочи той, като определи съкращаването на незаети щатни бройки като недостатъчна мярка.

"Пътят за развитие на бюджета в България неминуемо е през рязко съкращаване на държавната администрация", заяви бившият финансов министър.

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Той предупреди и че в проектобюджета за 2027 г. не са предвидени буфери за евентуални неблагоприятни събития. Рискът според него се отнася за целия тригодишен бюджетен план до 2029 г. "Всъщност до 2029 г., защото бюджетният план е за 3 години. Дори нещо малко да стане в региона, веднага отиваме на допълнителен дефицит, а ние вече сме в процедура по прекомерен дефицит и според този проектобюджет ще сме до самия край на управлението на този кабинет. Това означава, че процедурата за свръхдефицит ще продължи и след пълния мандат на това правителство", каза Дянков.

Фискалният съвет предлага разходите да бъдат намалени с поне 1% от БВП, като икономиите да бъдат постигнати основно чрез съкращения в държавната администрация, а не чрез ограничаване на инфраструктурните инвестиции. Според Дянков това би позволило да се избегне допълнителен натиск върху икономиката и да се създадат условия страната да излезе от процедурата по свръхдефицит до 2029 г. "Наистина да има съкращаване на разходи от поне 1% от БВП. Да може икономиката да е запазена от рецесия. Тези съкращения да са в държавната администрация, а не в инфраструктурата. От друга страна, поне до 2029 г. да излезем от процедурата по свръхдефицит", обясни той.

Дянков очаква и опозицията да участва активно в обсъждането на бюджета в парламента. По думите му проектът съдържа положителни стъпки, но остава твърде предпазлив.

"Бюджетът е плах", обобщи председателят на Фискалния съвет. "Прави положителни стъпки. Но в парламента имат мнозинство и надявам се, че управляващите могат да направят поне още няколко положителни стъпки. Но съзнавам, че се притесняват от рецесия и може би затова не правят по-сериозни съкращения", добави той.

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