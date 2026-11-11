Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

В проектобюджета за 2027 г. няма съществено намаляване на публичните разходи, а предвиденият дефицит е по-висок от очакваното. Това заяви пред БНР председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков.

Бюджет 2027

Според него правителството не демонстрира достатъчно решимост за провеждане на структурни реформи, въпреки че първата година от управлението обикновено е най-подходящият момент за подобни мерки. "Липса на сериозен реформаторски апетит и в това правителство. Обикновено, ако се правят реформи, в случая - съкращаване на разходите, които са необходими, се правят първата година. Всички ги очаквахме. Реформи има тук-там, но не са достатъчно големи, за да покажат рязко свиване на разходите, което е необходимо. Дефицитът, който е прогнозиран, е по-голям от този, който аз очаквах", коментира Дянков.

По думите му заложеното намаление на разходите е по-скоро номинално. Причината е, че през тази година приключват европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост, а не е предвидено и съответното национално финансиране за инфраструктура. В същото време икономическият растеж създава впечатление за свиване на разходите.

Дянков обърна внимание и на средствата за държавната администрация. Разходите за персонал, заплати и бонуси се увеличават с близо 6%, посочи той, като определи съкращаването на незаети щатни бройки като недостатъчна мярка.

"Пътят за развитие на бюджета в България неминуемо е през рязко съкращаване на държавната администрация", заяви бившият финансов министър.

Той предупреди и че в проектобюджета за 2027 г. не са предвидени буфери за евентуални неблагоприятни събития. Рискът според него се отнася за целия тригодишен бюджетен план до 2029 г. "Всъщност до 2029 г., защото бюджетният план е за 3 години. Дори нещо малко да стане в региона, веднага отиваме на допълнителен дефицит, а ние вече сме в процедура по прекомерен дефицит и според този проектобюджет ще сме до самия край на управлението на този кабинет. Това означава, че процедурата за свръхдефицит ще продължи и след пълния мандат на това правителство", каза Дянков.

ДСБ: Бюджетът за 2027 г. показва липса на политическа воля за реформи
Виж още ДСБ: Бюджетът за 2027 г. показва липса на политическа воля за реформи

Фискалният съвет предлага разходите да бъдат намалени с поне 1% от БВП, като икономиите да бъдат постигнати основно чрез съкращения в държавната администрация, а не чрез ограничаване на инфраструктурните инвестиции. Според Дянков това би позволило да се избегне допълнителен натиск върху икономиката и да се създадат условия страната да излезе от процедурата по свръхдефицит до 2029 г. "Наистина да има съкращаване на разходи от поне 1% от БВП. Да може икономиката да е запазена от рецесия. Тези съкращения да са в държавната администрация, а не в инфраструктурата. От друга страна, поне до 2029 г. да излезем от процедурата по свръхдефицит", обясни той.

Дянков очаква и опозицията да участва активно в обсъждането на бюджета в парламента. По думите му проектът съдържа положителни стъпки, но остава твърде предпазлив.

"Бюджетът е плах", обобщи председателят на Фискалния съвет. "Прави положителни стъпки. Но в парламента имат мнозинство и надявам се, че управляващите могат да направят поне още няколко положителни стъпки. Но съзнавам, че се притесняват от рецесия и може би затова не правят по-сериозни съкращения", добави той.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
От Брюксел и Киев до Вашингтон: Светът реагира на трагедията на "Тракия" Днес
От Брюксел и Киев до Вашингтон: Светът реагира на трагедията на "Тракия"
23553
На 85 години почина легендата Стейси Кийч Лайф
На 85 години почина легендата Стейси Кийч
8710
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар Корнер
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар
4662
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
7859
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии" Impressio
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии"
4945
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
4708
Новият TikTok трик с пакетче чай Вкусотии
Новият TikTok трик с пакетче чай
1728
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
1660
Шведската екоактивистка Грета Тунберг определи срещите на върха за COP като „циркове“ Времето
Шведската екоактивистка Грета Тунберг определи срещите на върха за COP като „циркове“
801