Робърт Хол и Майкъл Уудфорд са отличени за разработването на модели, които помагат на правителствата и централните банки да ограничават икономическите спадове и прегряването на икономиката

2586 Снимка: БТА/АП

Американските икономисти Робърт Е. Хол от Станфордския университет и Майкъл Уудфорд от Колумбийския университет са носителите на Нобеловата награда за икономика за 2026 г. Те са отличени за приноса си към микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация, съобщи Кралската шведска академия на науките.

Работата на двамата учени е помогнала за разработването на нови макроикономически модели, които подобряват възможностите на правителствата и централните банки да провеждат ефективна икономическа политика. С тяхна помощ мерките за данъците, държавните разходи и лихвените проценти могат да бъдат предприемани в подходящия момент, така че да ограничават както икономическите спадове, така и прекомерното ускоряване на растежа.

Икономиката преминава през периоди на подем и свиване. Откакто преди почти век Джон Мейнард Кейнс развива своите теории, държавната намеса чрез фискалната и паричната политика се разглежда като важен инструмент за смекчаване на тези колебания. При рецесия обичайният подход е да се понижават лихвените проценти и да се увеличава бюджетният дефицит, за да се подкрепи икономическата активност. При прекомерно силен растеж политиката трябва да действа в обратната посока, за да ограничи прегряването.

През 70-те години на миналия век обаче петролните кризи поставят под съмнение ефективността на съществуващите кейнсиански модели. Вместо да намалят безработицата, прилаганите политики допринасят за неконтролируема инфлация. Западните икономики навлизат в период на слаб растеж, висока безработица и бързо покачване на цените. Това поражда съмнения дали стабилизационната политика не причинява повече вреди, отколкото ползи.

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Хол и Уудфорд допринасят за преосмислянето на икономическите модели и за възстановяването на ролята на стабилизационната политика. Вместо да се опират единствено на статистическите зависимости между показатели като инфлация, производство и потребление, те поставят в основата на анализа решенията на отделните домакинства и предприятия.

Ключов елемент в тези модели е, че хората и бизнесът вземат решения, като се съобразяват и с очакванията си за бъдещето. Домакинствата преценяват колко да спестяват и колко да харчат, а компаниите определят цените на продуктите си, отчитайки очакваните икономически условия.

Когато правителствата и централните банки ясно съобщават намеренията си за бъдещата икономическа политика, те могат да повлияят върху тези очаквания и съответно върху решенията на потребителите и бизнеса. Така икономическата политика може да бъде по-ефективна и да ограничава последствията от рецесии и други сътресения.

2026 economic sciences laureate Michael Woodford’s economic model has made it possible to respond to supply shocks more effectively. Various types of shocks can disrupt the balance between supply and demand. A negative supply shock could be a commodity shortage, while a positive supply shock could be a technological breakthrough that makes the production of large volumes cheaper and easier. A positive demand shock could be good news about the future that increases households’ consumption, and a negative one the opposite news. If the balance is disrupted, it can be reset using a stabilisation policy that reduces demand (to the left) or increases it (to the right). #NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

Новите модели се използват при разработването на икономическа политика и са особено полезни при справянето с кризи, които засягат икономическата активност.

"Работата на лауреатите ни осигури стабилна теоретична основа за моделите, които днес се използват от централни банки и правителства по целия свят. Благодарение на тях сме по-добре подготвени да се справяме с икономически сътресения, като енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата", заяви Джон Хаслер, председател на Комитета за наградата за икономически науки.

2026 economic sciences laureate Robert E. Hall’s hypothesis was that changes in consumption could not be predicted because they depend on new – and thus unpredictable – information. Hall presented his results in an article in 1978, which was something of a eureka moment for research. His work became key to the development of modern research on consumption. #NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

Сред предишните носители в последните две години на Нобела за икономика са Даром Аджемоглу и Филип Агион, които бяха специални гост-лектори на най-мащабното събитие за трансформация в ЦИЕ - Green Transition Forum 5.0 и Green Transition Forum 6.0, организирано от Dir.bg.

С връчването на Нобеловата награда за икономика традиционно приключва и Нобеловата седмица, през която се връчват призове в няколко категории.

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