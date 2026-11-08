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Предложеният бюджет за 2027 г. показва липса на политическа воля за реформи, за ограничаване на трайните дефицити и за овладяване на растящия публичен дълг. Това се посочва в позиция на партия "Демократи за силна България", цитирана от БТА.

Бюджет 2027

Министерството на финансите публикува в петък законопроекта за държавния бюджет за 2027 г., след като по-рано министър-председателят Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха в Университета за национално и световно стопанство основните параметри на финансовата рамка за следващата година. Новият дълг се планира да бъде 8,6 млрд. евро през 2027 година или 31,4 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). Предвижда се той да достигне 8,5 млрд. евро през 2028 година и 7,9 млрд. евро през 2029 година.

В сегашната икономическа обстановка бюджетът трябва да насърчава частните инвестиции, по-високата производителност и растежа на заетостта и доходите. Същевременно държавата трябва да ограничи неефективните си разходи, за да намали дълговото бреме без нови данъчни тежести. Проектът на кабинета "Радев" се проваля и в двете посоки, заявяват от партията. От ДСБ посочват, че премиерът Румен Радев и министърът на финансите Гълъб Донев имат парламентарно мнозинство да вземат тези решения, но избират да ги отложат.

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При прогнозиран икономически растеж кабинетът "Радев" залага дефицит от 4,2% на начислена база. Той пропуска възможността да използва растежа, за да намали дефицита и да натрупа резерви. По разчетите на кабинета разходите за лихви ще нараснат приблизително три пъти до 2029 г. Така все по-голяма част от парите на данъкоплатците ще отива за обслужване на дълга, а все по-малка - ще остава за инвестиции, публични услуги и подкрепа при криза, посочват от ДСБ.

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Според формацията кабинетът се опитва да покрие дефицита с облагане на свръхпечалбите и с по-високи осигурителни прагове, но тези мерки ще намалят нетните доходи на засегнатите работещи и ще ограничат средствата на предприятията за инвестиции и нови работни места.

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От ДСБ смятат, че правителството имитира административна реформа. Кабинетът предлага да съкрати по-малко от 5000 щатни бройки, предимно незаети. Реална реформа изисква преглед на функциите на администрацията, премахване на дублиращите се структури и строг контрол върху разходите за издръжка, добавят от формацията.

Кабинетът е предвидил в програмата си листване на енергийни компании на борсата. В проекта за бюджет обаче липсват приходи от приватизация, заявяват от ДСБ и добавят, че подкрепят предлагането на миноритарни пакети от държавни дружества на Българската фондова борса.

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От ДСБ подкрепят прегледа на публичните разходи, включително в системите на ТЕЛК и асистентската подкрепа. Този преглед трябва да се основава на ясни критерии и да гарантира, че хората, които се нуждаят от помощ, ще продължат да я получават, посочват от партията.

Кабинетът "Радев" се оправдава с наследството на предишните управления, а в същото време задълбочава същата политика на високи дефицити, завяват от ДСБ. От партията настояват за изпълним план за намаляване на дефицита и за натрупване на фискални резерви.

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