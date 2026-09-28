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Контролен орган за хората, които варят домашна ракия за лична употреба, няма да бъда. Контролът ще е насочен към тези, които използват домашното производство за търговия. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, коментирайки предложенията за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, станали известни днес.

Кабинетът "Радев"

Той определи като "неразбрани" някои от текстовете, публикувани за обществено обсъждане, и се пошегува с реакциите в социалните мрежи. "Днес цял ден се забавлявам да гледам мемета как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората, и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен", каза Донев. 

По думите му около 50% от произведената в България ракия идва от регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, познати като "селски казани". Проблемът според него е, че част от тази продукция след това се появява в търговската мрежа."Част от тази ракия постъпва в търговските обекти. Това, което е записано в чл. 38 в Закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с търговска цел", обясни финансовият министър.

Той допълни: "Учудвам се, че политици не могат да четат юридически актове", визирайки вероятно позицията на ДПС, че ще предложат законови изменения, с които да не допуснат готвените промени, както и коментар на съпредседателя на "Демократична България" Божидар Божанов. "Да, и аз помислих, че е шега или фалшива новина, но не - проверих проекта на изменения в Закона за акцизите и данъчните складове - дотам са я докарали, да не може приятел или съсед да ти подари домашна ракия", посочва Божанов в пост във Фейсбук. По думите му предложението на практика би означавало, че човек няма да може да съхранява у дома си домашна ракия, която е получил от приятел, съсед или роднина. Също във Фейсбук бившата председателка на парламента Наталия Киселова излезе с иеговити съвети хората да маскират ракията като я сложат в бутилки за вино или буркани за компот.

 

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Донев посочи още, че от началото на годината Агенция "Митници" е установила 15 000 литра ракия, която се е предлагала в търговски обекти. По думите му контролът върху подобна практика се извършва от митническата агенция и досега.

Спорните текстове са включени в проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане. В него се предвижда да бъде забранено съхраняването на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране ракии от лица, различни от получателя по акцизния данъчен документ или членовете на неговото семейство.

Проектът предвижда ограничения и за внасянето, съхранението и продажбата на такава ракия в магазини, ресторанти, офиси и други търговски или производствени помещения.

В жилище домашната ракия ще може да се съхранява от човека, който е платил акциза за производството ѝ, както и от членовете на неговото семейство.

При установяване на ракия, произведена за друго лице, в дом или офис се предвижда глобата да бъде в размер на 2 пъти дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение минималната санкция ще бъде 2000 евро.

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