Финансовият министър защити проекта от критиките, като заяви, че новият дълг от 8,6 млрд. евро включва и средства за рефинансиране на стари задължения

1034 Снимка: БТА

Бюджетът за 2027 г. е станал обект на политически атаки още преди официалното му представяне, а целта според финансовия министър Гълъб Донев е да се създаде обществено усещане за несигурност и страх. Това заяви той след заседанието на Министерския съвет, след което обяви, че законопроектът ще бъде внесен още същия ден в Народното събрание.

"Бюджетът е политическа мишена още преди да е представен. Разгромяващи анализи, негативни коментари, заклинания и заплахи за протести - всичко в него е подложено на атака", коментира Донев. Според него намерението бюджетът да бъде приет до края на 2026 г. също е станало повод за недоволство. Въпреки това, министърът заяви, че не очаква затруднения при приемането му и го определи като най-социалния бюджет от години.

По думите му не е възможно едновременно да се настоява за по-нисък дефицит и дълг, запазване на данъците, повече публични инвестиции и по-високи доходи, без да се посочи откъде ще дойдат необходимите средства. Донев посочи, че през последните години бюджетите са били планирани по този начин, но държавата не може безкрайно да харчи средства, с които не разполага.

"Във фискалната политика на държавата е време за вразумяване. Точно такъв е бюджетът за следващата година - бюджет на вразумяването", заяви финансовият министър. Той допълни, че рамката отразява решимостта на правителството да се справи с наследеното състояние на публичните финанси и натрупаните дисбаланси.

Донев коментира и решението на международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс Глоубъл Рейтингс" да промени перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна. Според него сред основните причини са данните на Евростат за корекцията на бюджетния дефицит за 2025 г. от 3% на 4% от БВП, както и констатираните нарушения в одитите на Сметната палата, публикувани по време на анализа на агенцията.

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"В тези доклади бяха посочени порочни управленски практики, довели до натрупването на огромни задължения, които тежат на дефицита през 2027 г.", обясни министърът.

Той подчерта, че кредитният рейтинг на страната не е понижен и агенцията не прогнозира рецесия. Очакванията ѝ са за икономически растеж от 2,8% през 2026 г. и средно 2,6% годишно в периода 2027-2029 г. Освен това е посочена възможност за повишаване на рейтинга, ако външните дисбаланси бъдат трайно намалени.

Бюджетната рамка е изготвена при очакван реален растеж на икономиката от 2,5% през 2027 г. Средногодишната инфлация се прогнозира на 4%, а тази в края на годината - на 2,6%. Компенсацията на един нает се очаква да нарасне с 6,2%, което според прогнозата означава, че доходите от труд ще продължат да се увеличават по-бързо от цените. Безработицата се очаква да остане ниска - около 3,4%.

Правителството предвижда постепенно намаляване на дефицита по консолидираната фискална програма - от очакваните 5,5% от БВП през 2026 г. до 3,5% през 2027 г., 3,1% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г. Според Донев това ще позволи разходните политики да бъдат обезпечени с необходимите приходи.

Министърът обърна внимание и на разликата между двата показателя за бюджетния дефицит. Стойността от 3,5% е изчислена на касова основа, докато съответствието с европейския праг от 3% се оценява по методологията ESA 2010. По нея дефицитът на сектор "Държавно управление" се очаква да се понижи от 5% на 4,2% от БВП през 2027 г.

Структурният дефицит също намалява - от 5,1% на 4,2%, а разходите на сектор "Държавно управление" се свиват с 3,3 процентни пункта за година. Донев обясни, че разликата между показателите се дължи основно на разходите за отбрана. По правилата на ESA 2010 военното оборудване се отчита през годината на доставката, независимо кога е извършено плащането, като най-силният ефект от това е през 2027 г.

Министърът припомни, че Съветът на ЕС е активизирал процедурата по прекомерен бюджетен дефицит спрямо България. Затова параметрите на бюджетната рамка за 2027-2029 г. са съобразени с нея и с препоръките за стабилизиране на публичните финанси в средносрочен и дългосрочен план.

Донев определи нарастването на държавния дълг като основателна тема за обществен дебат, но призова да се разграничават общият размер на новоемитирания дълг, средствата за рефинансиране на стари задължения и реалното нетно увеличение на задлъжнялостта.

В предвидения таван от 8,6 млрд. евро за нов дълг са включени 2,1 млрд. евро за рефинансиране на падежиращи задължения, финансиране на дефицита по държавния бюджет и осигуряване на ликвидност на фискалния резерв.

Държавният дълг се очаква да нарасне от 37,7 млрд. евро в края на 2026 г. до 44,3 млрд. евро в края на 2027 г. Това ще представлява 31,4% от БВП. Нетното увеличение на задълженията ще бъде около 6,6 млрд. евро, посочи финансовият министър. Законопроектът предвижда и минимален размер на фискалния резерв от 2,6 млрд. евро.

В сектор "Сигурност" не е заложено увеличение на заплатите с 5%, каквото е предвидено за останалите сектори, уточни още Донев.

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