Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Стойността на малката потребителска кошница през септември достигна 62,06 евро, което е с 0,7% повече спрямо август. За година поскъпването е 8,6%, а спрямо юни 2025 г. натрупаното увеличение вече е 9,3%. Това показват данните от наблюдението на цените на 21 основни стоки, извършвано от КНСБ и Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО).

В кошницата са включени 20 хранителни продукта и бензин А-95. Спрямо септември 2025 г. стойността на всички стоки се е увеличила с около 5 евро.

Най-сериозен месечен ръст през септември е отчетен при бензина А-95 - с 3,2%, като данните за горивото са за началото на месеца. На годишна база бензинът е поскъпнал с 30,66%.

При храните най-голямо е увеличението при зеленчуците. Краставиците са поскъпнали с 3,5% само за месец, доматите - с 1,4%, картофите - с 2%, а ябълките - с 1%.

За една година доматите са поскъпнали с 48,8%, а краставиците - с 55,8%. При картофите годишното увеличение е 15,5%, а при цялото пиле - 12,2%. Хлябът "Добруджа" от 1 кг е поскъпнал с 8,3%.

По-високи цени през септември са отчетени и при свинското месо - с 1,3%, цялото пиле - с 0,6%, и яйцата - с 0,7%. При прясното и киселото мляко, брашното, хляба и олиото няма съществени промени.

КНСБ: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 9% за година и вече е 61,82 евро
Виж още КНСБ: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 9% за година и вече е 61,82 евро

Според наблюдението след поевтиняването на плодовете и зеленчуците през летните месеци през септември започва ново покачване на цените на част от продуктите, които постепенно излизат от активния сезон.

От КНСБ обръщат внимание и на големите разлики между цените на едро и тези в магазините. По данни на синдиката надценките при отделни стоки варират от 22,8% до 146,3%. Съществуват и значителни регионални различия, като при някои продукти цените в отделни райони са с до 20% над средните за страната.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подложи на критика правителствената инициатива "Кошница с грижа". По думите му тя не постига поставената цел, тъй като липсва ефективен механизъм за държавен контрол, а реално поевтиняване на храните не се наблюдава.

Димитров посочи още, че с минималната работна заплата в България могат да бъдат купени около 10 малки потребителски кошници. Според него ръстът на доходите на хората с най-ниски възнаграждения трябва поне да компенсира увеличението на цените.

"Колкото е ръстът на минималната кошница, хората на минимални доходи трябва да получат поне толкова - 9-10%. Толкова според нас трябва да се вдигне минималната работна заплата от началото на годината, другите доходи с толкова и нагоре", заяви президентът на КНСБ.

От синдиката свързват част от поскъпването при храните и с по-високите разходи за производство, включително заради увеличението на цените на петрола, горивата и фуражите.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33647
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4367
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10106
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1477
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2335
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5454
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2279
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3754
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1482
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
429