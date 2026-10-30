Протестите са и за по-добри условия на труд

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Докери в над 100 пристанища по света се включват в международна протестна акция срещу използването на пристанищата за превоз на оръжия и военно оборудване, както и в подкрепа на по-добри условия на труд. Това съобщиха синдикални организации, цитирани от Асошиейтед прес. Засега не е ясно колко сериозно ще бъдат засегнати пристанищните операции.

Синдикати от Франция, Италия, Гърция, Испания, Турция и Мароко призоваха за прекратяване на войните в Близкия изток, включително в Газа, и за спиране на "милитаризацията на пристанищата". В обща декларация те настояват пристанищната инфраструктура да не се използва за транспортиране на оръжия, боеприпаси, военно оборудване и войски.

Акциите обхващат части от Европа, Средиземноморието и Северна Америка. В зависимост от страната и пристанището те включват целодневни стачки, кратки прекъсвания на работата и демонстрации.

В Гърция синдикатът на докерите "Енедеп" призова за стачка в Пирея - най-голямото пристанище в страната. Отделно моряците също стачкуват, което остави кораби на кейовете в няколко пристанища и наруши фериботните услуги. Те настояват за по-високи заплати, по-добри условия на труд и по-строги мерки за безопасност.

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В Италия синдикатът "Унионе синдикале ди базе" обяви демонстрации в големи пристанища, сред които Генуа, Триест и Джоя Тауро. Протестите съвпадат с общонационална стачка срещу поскъпването на живота, ниските възнаграждения и военните разходи, предаде БТА.

Във Франция федерацията на пристанищните и докерските работници към синдиката Се Же Те призова за еднодневна стачка в големите пристанища Хавър, Марсилия, Дюнкерк и Руан. Организацията се противопоставя на "милитаризацията на пристанищната инфраструктура" в рамките на европейските политики, както и на бюджетни предложения на френското правителство, които според нея застрашават социалната защита.

Компанията за управление на веригите за доставки "Си Ейч Робинсън" предупреди клиентите си за възможни затруднения в пристанищните операции и забавяне на пратки. Ефектът ще зависи от продължителността на протестите и степента на участие на работниците в отделните пристанища и терминали.

Според експерти обаче не се очаква съществено прекъсване на световната търговия. Маркус Бейкър, глобален ръководител на направленията за морски транспорт, товари и логистика в застрахователния брокер "Марш", смята, че 24-часова стачка едва ли ще наруши сериозно международните товарни потоци. Възможно е обаче да пострадат доставките на нетрайни стоки и пратки, за които времето за транспорт е от особено значение.

По думите му протестите допълнително натоварват веригите за доставки, които вече изпитват затруднения заради напрежението в Близкия изток, климатични явления като Ел Ниньо, ограниченията по река Рейн и Панамския канал и промените в митническите режими.

Джуда Ливайн, ръководител на изследователския отдел на платформата за товарни превози "Фрейтос", предупреди, че стачката може да увеличи задръстванията в пристанища като Генуа. Там корабите и без това чакат между 1 и 2 дни, преди да бъдат обслужени.

Еднодневните протести обаче не би трябвало да доведат до реален недостиг на стоки, смята Ед Андерсън, професор по управление на веригите за доставки и оперативната дейност в бизнес училището "Маккомбс" към Тексаския университет. Според него прекъсване с такава продължителност е сравнително кратко от гледна точка на международната търговия.

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