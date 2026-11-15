1000 Снимка от инфоклип на Съвета на ЕС

След година, белязана от екстремни метеорологични явления, световните лидери се събират в турския курорт Анталия за 31-вата конференция на ООН по изменението на климата (COP31). Срещата започва в момент, когато перспективата за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса спрямо прединдустриалните нива, заложена в Парижкото споразумение, изглежда все по-трудно постижима.

Стотици държавни лидери, учени, парламентарни делегации и представители на европейските институции ще търсят отговор на два основни въпроса: как светът може да ограничи климатичните промени и кой ще плати за това. В продължение на повече от две седмици Анталия ще бъде арена на сблъсък между политически интереси, икономически лобита и различни виждания за бъдещето на глобалната енергетика. На дневен ред са както намаляването на въглеродните емисии, така и финансирането на климатичния преход и изпълнението на вече поетите ангажименти.

Според Програмата на ООН за околната среда дори при най-благоприятния сценарий светът се насочва към затопляне от 1,7 до 1,8 градуса. За да бъде постигната целта от 1,5 градуса, ще са необходими много по-бързи съкращения на емисиите и мащабно отстраняване на въглероден диоксид от атмосферата. Между националните климатични планове и необходимите действия обаче продължава да съществува значителна пропаст.

Тазгодишната конференция ще бъде по-малко насочена към договарянето на нови исторически споразумения и повече към изпълнението на вече поетите ангажименти. Сред тях са постепенното прекратяване на използването на изкопаеми горива, ускоряването на прехода към зелена енергия и осигуряването на климатично финансиране за развиващите се държави. Именно по тези въпроси обаче се очертават най-сериозните разногласия.

ЕС търси съюзници сред развиващите се държави

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Нидерландия е сред инициаторите на коалиция, която настоява за постепенно прекратяване на използването на изкопаеми горива. До конференцията в Дубай, COP28, тази тема традиционно оставаше встрани от официалните климатични преговори, отбелязва пред сайта Ню Ен Ел" професорът по право на устойчивото развитие Маргарета Веверинке-Сингх. Това е особено показателно предвид факта, че изгарянето на изкопаеми горива е основният източник на емисиите, причиняващи климатичните промени. Големи производители на нефт и газ като Русия, Саудитска Арабия и Индия обаче продължават да възпрепятстват постигането на по-амбициозни договорености. Съединените щати, които при управлението на Доналд Тръмп поставят по-силен акцент върху изкопаемите горива, също вече не участват в редица международни климатични формати. Въпреки тази съпротива Европейският съюз иска да отстоява целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса. Брюксел търси подкрепа от малките островни държави, които са особено уязвими от покачването на морското равнище и риска от наводнения. Други развиващи се страни вече понасят тежките последици от климатичните промени, въпреки че историческият им принос към глобалните емисии е сравнително малък. Много от тях искат да изградят по-устойчива инфраструктура и да се подготвят за климатичните рискове, но не разполагат с необходимите финансови ресурси. Затова настояват богатите държави да поемат по-голяма част от разходите. Африканските страни се надяват да поставят нов въпрос в дневния ред на конференцията, но засега няма яснота дали останалите участници ще подкрепят предложението.

Електрификацията като отговор на енергийната несигурност

За Турция и Австралия, които съвместно организират конференцията, една от основните задачи ще бъде да осигурят подкрепа за план за ускоряване на електрификацията на световната икономика. Целта е до 2035 г. поне 35% от световното енергопотребление да бъде електрическо. Когато електроенергията се произвежда от възобновяеми източници, потенциалът за намаляване на емисиите е значителен. Електрификацията може също да ограничи зависимостта от петрола и природния газ - въпрос, който придобива все по-голямо значение за държавите вносителки на енергийни ресурси.

Това е и първата климатична конференция след енергийната криза, предизвикана от войната в Иран, която отново изведе на преден план уязвимостта на глобалните енергийни доставки.

Има обаче и очевидно противоречие. Самите домакини продължават да разчитат в значителна степен на изкопаеми горива. Производството на слънчева и вятърна енергия в Турция нараства бързо, но все още не е достатъчно, за да замени традиционните енергийни източници. Австралия пък е сред най-големите износители на въглища в света и планира разширяване на минодобива.

Всяка държава има място на масата за преговори

COP31 започва в период на силно обтегнати международни отношения - обстановка, която трудно може да бъде определена като благоприятна за глобално сътрудничество. В същото време все повече държави осъзнават необходимостта да намалят зависимостта си от петрола и природния газ. На този фон има и политически фактори, които могат да повлияят върху климатичния дневен ред. В Бразилия президентът Луис Инасио Лула да Силва продължава политиката за ограничаване на обезлесяването в Амазония. В САЩ резултатите от междинните избори променят баланса на силите в Конгреса и ограничават възможностите на Доналд Тръмп да променя американската климатична политика. Въпреки това все по-често се поставя въпросът дали международните климатични конференции постигат достатъчно резултати. Преговарящите и природозащитните организации продължават да защитават необходимостта от този формат. "Това е единственото място, където всички държави преговарят при равни условия", посочва климатичният експерт Хилде Струт от Oxfam Novib. Според нея, макар напредъкът да е бавен и труден, международният процес има съществено значение. Тя припомня прогнозите за глобалното затопляне преди подписването на Парижкото споразумение през 2015 г. Тогава очакванията сочеха затопляне от около 4 градуса, докато при сегашните политики прогнозите са за приблизително 2,8 градуса. "Без климатичните конференции щяхме да сме много по-далеч от целта", е оценката на Струт.

Белгия: между климатичните обещания и растящите емисии

Докато светът търси общ път към декарбонизацията в Анталия, под прозорците на европейските институции в Брюксел се очертава друга реалност. Все повече държави рискуват да не изпълнят амбициозната цел на Европейския съюз за намаляване на нетните парникови емисии с 90% до 2040 г. Белгия е сред страните, които дават особено тревожен сигнал. На 12 ноември Федералната климатична служба на кралството публикува годишен доклад, според който страната не намалява парниковите газове с необходимите темпове. Най-сериозното препятствие се оказва постоянно нарастващият автомобилен парк с двигатели с вътрешно горене, съчетан с липсата на съществена промяна в транспортните навици на населението.

От 2024 г. насам експертите от Федералната публична служба за здравеопазване (FPS Public Health) изготвят ежегодно т.нар. преходен барометър. Чрез него оценяват доколко Белгия напредва към климатична неутралност и какви политики прилага за постигането на тази цел. Анализът обхваща показатели като броя на новорегистрираните електрически автомобили, инсталираните термопомпи и въведените в експлоатация мощности за производство на зелена енергия. Пред обществената фламандска телевизия VRT експертите признават, че по някои показатели дори се наблюдава влошаване. Най-яркият пример е транспортният сектор. Има и положителни тенденции в климатичния преход, но те остават недостатъчни за постигането на крайната цел.

През 2024 г. Белгия е намалила емисиите си с 32% спрямо нивата от 1990 г. Значителен принос за това имат развитието на вятърната и слънчевата енергия. Отчетен е напредък и в промишлеността, както и по отношение на енергийната ефективност на сградите, макар и с по-умерени темпове. Индустриалните емисии са намалели с 42%, но изследователите предупреждават, че част от този резултат може да се дължи не само на технологични подобрения, а и на свиване на производството или преместване на предприятия извън страната. Термопомпите все още не са достатъчно разпространени, за да покрият нуждите на сградния фонд, а темповете на обновяване на сградите остават далеч под необходимите. Селското стопанство също изостава. През последните десет години секторът не е успял да постигне съществено намаляване на парниковите емисии. Най-тревожната картина обаче е в транспорта. Изследователите определят развитието в този сектор като "тревожно". Въпреки по-чистите двигатели и горива, както и навлизането на електрическите автомобили, през 2024 г. транспортът отделя с 19% повече парникови газове в сравнение с 1990 г.

Причината е продължаващото увеличаване на автомобилния парк, в който бензиновите и дизеловите автомобили запазват водеща роля. Не се наблюдава и структурна промяна към по-широко използване на обществения и железопътния транспорт или на вътрешните водни пътища, отбелязват изследователите. Авиацията и корабоплаването се представят още по-зле. Емисиите от тези дейности са нараснали с 67% спрямо 1990 г. - увеличение с близо две трети. Засаждането на дървета също няма да бъде достатъчно, за да компенсира проблема. През 2024 г. белгийските природни екосистеми са абсорбирали едва 0,6% от общите емисии, генерирани на територията на страната.

Освен това въглеродният отпечатък на средностатистическия белгиец не се ограничава до националните граници. Той включва и емисиите, генерирани при производството на дрехи и други стоки в чужбина. Тези количества обаче не са включени в доклада. "Преходът е започнал, но трябва да се ускори", заключават изследователите. Според тях досегашните постижения трябва да бъдат запазени, но в транспорта и земеползването е необходима "истинска промяна на тенденцията".

"Вече нямаме лукса да продължаваме със същото темпо. Трябва да разчитаме на ангажимента на всички", заявява федералният министър по въпросите на климата Жан-Люк Крюк от партията Les Engagés.

"Бизнесът, гражданите и регионалните и федералните правителства трябва да работят заедно, за да превърнат следващия ни климатичен план в истински ускорител на прехода. Той предлага възможности, но изисква и усилия, които всеки трябва да бъде готов да положи", допълва министърът.

В Белгия има една популярна фраза, която сякаш най-точно отразява отношението на местното общество към бъдещето - "Тук расте нашето бъдеще" (Hier groeit onze toekomst). В нея се преплитат грижата за дома, здравето, природата и следващите поколения. Посланието е едно: повече дървета, повече зелени пространства, по-малък климатичен отпечатък и по-здравословна среда за живот.

За фламандското правителство залесяването и разширяването на зелените площи са важна част от политиките за ограничаване на климатичния отпечатък. Но те не могат да компенсират липсата на по-мащабни и дългосрочни мерки. Необходима е координация между трите белгийски региона - Фландрия, Валония и Брюксел, тъй като при сегашните темпове изпълнението на европейските климатични изисквания изглежда все по-трудно. Според прогнозите, цитирани в регионалните оценки, до 2030 г. Фландрия ще успее да намали емисиите си с около 34% - резултат, който остава под заложените цели. Според окончателния Национален план за енергетика и климат, приет през лятото на 2025 г, Белгия поема ангажимент за намаляване на емисиите на CO₂ с 47% до 2030 г. спрямо 2005 г. На хартия планът обещава ускоряване на прехода. На практика обаче решенията на регионалните и федералните власти поставят под съмнение последователността на тази политика.

Пред Европейската комисия - едно, на практика - съвсем друго

Докато националният климатичен план предвижда повече стимули за бизнеса и домакинствата да преминат към екологични автомобили, решенията на правителството на Барт Де Вевер показват различна посока. В началото на октомври 2025 г. беше обявено решение, което трудно може да се впише в логиката на преследваните климатични цели. От 1 януари 2026 г. собствениците на електрически автомобили във Фландрия вече трябва да плащат годишен пътен данък и съответната регистрационна такса. Промяната засяга и хората, които наследяват електромобил и възнамеряват да го използват. Данъкът се определя въз основа на възрастта и мощността на автомобила, подобно на облагането на конвенционалните коли. Досега освобождаването от тези плащания беше един от инструментите за стимулиране на прехода към електрическа мобилност. Сега управляващите аргументират премахването му с факта, че електромобилите вече са достатъчно разпространени, а държавната хазна се нуждае от допълнителни приходи.

Противоречията около финансовите стимули за зелена мобилност обаче не приключват дотук. От миналата година финансовото министерство изпраща писма до собственици, получили бонус при закупуването на екологични превозни средства, с искане да възстановят в бюджета предоставените средства със задна дата. И аз имах възможността да получа подобна "честитка" по пощата като собственик на екологичен скутер и последователен защитник на по-чистата градска среда. Така политиката за насърчаване на зелената мобилност се превръща не само в абстрактен дебат за данъци и бюджетни приходи, а в съвсем конкретно преживяване за хората, които вече са направили избор в полза на по-екологичния транспорт. В крайна сметка Белгия се оказва изправена пред същото противоречие, което COP31 поставя пред световните лидери: климатичните цели са формулирани, ангажиментите са поети, но реалните решения невинаги следват обещаната посока.

Докато в Анталия държавите търсят общ език за бъдещето на планетата, в Брюксел и регионалните столици на Белгия остава открит въпросът доколко политическата воля, икономическите интереси и ежедневните решения могат да бъдат съгласувани с климатичните амбиции.

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