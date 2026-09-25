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Агенцията за социално подпомагане започва от 1 октомври 2026 г. изплащането на еднократната компенсация от 50 евро за покриване на разходите за горива и основни хранителни продукти.

Кабинетът "Радев"

Мярката се реализира по правителствената програма "Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти", приета с решение на Министерския съвет от 24 септември. Финансовата подкрепа цели осигуряване на базова сигурност за граждани и семейства с ниски доходи в условия на поскъпване на стоки и услуги.

Дирекциите "Социално подпомагане" ще изплащат сумите служебно, без необходимост правоимащите да подават допълнителни заявления. Средствата ще се превеждат по лична банкова сметка или касово чрез лицензиран пощенски оператор, съобразно вече избрания начин при получаване на съответната социална помощ. За гражданите с целева помощ за отопление, насочена директно към търговец на твърдо гориво, компенсацията ще бъде достъпна в пощенския клон на "Български пощи" ЕАД по настоящ адрес.

В обхвата на програмата влизат лица и семейства с доходи под линията на бедност, включени в системата за социално подпомагане, както и получаващите средства за отопление през текущия сезон. Право на помощта имат също семейства с деца с трайни увреждания, деца сираци със семейни помощи и деца, настанени при роднини или в приемни семейства. Плащания са предвидени за младежи до 21-годишна възраст без родителска грижа при напускане на резидентна социална услуга, както и за военноинвалиди и военнопострадали. При попадане в повече от една целева група гражданите получават средствата само на едно основание.

Банковите преводи по сметките започват на 1 октомври 2026 г. В клоновете на "Български пощи" ЕАД сумите ще се изплащат в три периода: от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември 2026 г.

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