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Прагът за задължителна регистрация на фирмите по ДДС ще бъде увеличаван поетапно през следващите 3 години, като през 2029 г. ще достигне 75 000 евро. Това предвиждат промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от Министерския съвет и приети на първо четене от парламента. Подкрепа за законопроекта дадоха единствено депутатите от управляващото мнозинство.

Бюджет 2027

Според одобрените текстове прагът ще бъде повишен до 60 000 евро през 2027 г., до 70 000 евро през 2028 г. и до 75 000 евро през 2029 г.

Законопроектът предвижда и въвеждане на задължително електронно фактуриране и отчитане в реално време на местните доставки от 2028 г. Друга промяна задължава лицата, които продават нови сгради и урегулирани поземлени имоти (УПИ), да се регистрират по ДДС още преди извършването на първата доставка.

Парламентът отхвърли 4 предложения, внесени от "Демократична България" и "Възраждане". От ДБ настояваха прагът за регистрация да бъде увеличен до 85 000 евро. "Възраждане" също предложи той да достигне това ниво, като към законопроекта бяха внесени и мерки за ограничаване на ценовия натиск - намаляване на ДДС върху горивата до 9% и освобождаване от данъка на храните от малката потребителска кошница.

По време на дебатите представители на опозицията заявиха, че не приемат заложения от управляващите праг от 60 000 евро за 2027 г. Те обявиха намерение между първо и второ четене да предложат той да бъде увеличен до максималните 85 000 евро.

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По време на заседание на бюджетната комисия заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че първоначалното намерение на правителството е било прагът да бъде повишен до 75 000 евро още през следващата година. Европейската комисия обаче е препоръчала това да не се прави заради процедурат по прекомерен дефицит, в която се намира България. Затова управляващите са избрали вариант с поетапно увеличение на прага за регистрация по ДДС, посочи Петкова.

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