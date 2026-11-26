Парламентът гласува на второ четене ставката от 33% за банки, застрахователи, телекоми и други компании и търговците на храни

132 Снимка: БТА

Данъкът върху свръхпечалбата на определени компании ще се изчислява върху разликата между данъчната им печалба за 2027 г. и средната им печалба за периода 2020-2025 г., увеличена с 20%. Върху така формираната данъчна основа ще се начислява ставка от 33%. Това реши Народното събрание с окончателното приемане на второ четене на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, предаде БТА.

Еднократното облагане ще засегне банки, застрахователни дружества, телекоми, обменни бюра, компании за бързи кредити и търговци на храни. Законопроектът беше внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2026 г.

При търговците на храни обхватът на мярката беше стеснен чрез 5-кратно увеличаване на прага за нетните приходи от продажби. Данъкът ще се прилага за дружества, които продават храни на крайни потребители и имат нетни приходи от продажби от най-малко 25 млн. евро към края на декември 2027 г.

Предвидена е и имуществена санкция от 100 000 до 500 000 евро за данъчно задължени лица, които не посочат или представят неверни данни и обстоятелства, водещи до определяне на по-нисък размер на дължимия данък върху свръхпечалбата.

С приетите промени максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да предоставят на служителите си, се увеличава от 102,26 евро на 200 евро. Частта над 102,26 евро ще се облага със 7% данък.

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Променя се и режимът за облагане на разходите в натура за активи, използвани за лични нужди. Ставката на т.нар. данък "уикенд" се повишава от 3% на 7%. Тя се отнася за собствени, наети или предоставени за ползване активи на предприятия, които се използват и за лични цели.

Прагът за признаване на данъчни дълготрайни материални и нематериални активи се увеличава от 700 лева на 1000 евро. Удължава се и периодът за пренасяне на данъчни загуби - от 5 на 10 години, като се въвежда ограничение те да могат да се приспадат до 70% от положителния данъчен финансов резултат.

Предвижда се също ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура.

По време на дебатите от ГЕРБ-СДС поискаха отпадане на данъка върху свръхпечалбата, като Теменужка Петкова се позова на становището на Европейската централна банка. Според нея тежестта от новото облагане в крайна сметка ще бъде понесена от потребителите чрез по-високи лихви и такси. Петкова определи като неоправдано и облагането на ваучерите за храна, както и увеличението на данъка "уикенд" от 3% на 7%.

Айтен Сабри от ДПС също предложи ставката за използването на фирмени активи за лични нужди да остане 3%. По думите ѝ увеличението ще създаде допълнителна административна тежест за работодателите и ще затрудни контрола. Тя предупреди, че данъкът върху свръхпечалбата може да намали предвидимостта на данъчната среда и да се отрази върху цената на крайните услуги. Според нея облагането на ваучерите ще засегне пряко доходите на работещите.

Богдан Богданов от "Продължаваме промяната" коментира, че с ограничаването на кръга от засегнати компании очакваните приходи за бюджета вероятно няма да достигнат заложените от правителството 800 млн. евро. Според него механизмът за облагане на свръхпечалбата няма да постигне търсения резултат и трябва да бъде отменен.

От "Прогресивна България" защитиха промените с аргумента, че държавата запазва основните данъчни ставки и плоския данък от 10%, като едновременно с това въвежда стимули за бизнеса, включително ускорена амортизация на определени активи. Здравко Марков заяви, че правителството работи за привличането на нови инвеститори, а Милен Трифонов посочи, че се запазва досегашният модел на пряко данъчно облагане.

Мартин Димитров от "Демократична България" постави въпроса по какви критерии са избрани секторите, които ще бъдат обложени с данък върху свръхпечалбата. Той попита и защо в бюджета са предвидени 1,05 млрд. евро с неясно предназначение, докато се посяга на ваучерите за храна. Димитров разкритикува и увеличаването на глобите, което според него се прави без достатъчно аргументи.

Асен Василев от ПП предупреди, че повишаването на данъка "уикенд" до 7% ще доведе до допълнителна бюрокрация за фирмите. По думите му служителите, които използват служебните си автомобили през почивните дни, ще трябва да доказват с пътни листове, че пътуванията са били по работа, а не за лични цели. Той възрази и срещу начина, по който се променят размерите на глобите, вместо сумите да бъдат превалутирани по официалния курс при въвеждането на еврото.

Константин Проданов от "Прогресивна България" отговори, че Законът за въвеждане на еврото вече не действа и няма отношение към правомощията на парламента да определя размера на санкциите. Теменужка Петкова обаче възрази, че подобен подход представлява грубо нарушение на закона за еврото.

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