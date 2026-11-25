2479 Снимка: БТА

Мнозинството прие на първо четене макрорамката на държавата за догодина със 126 гласа "за" - толкова депутати от управляващите бяха в пленарната зала. Без изненада никоя формация от опозицията не подкрепи бюджета за 2027 г. - 81 депутати бяха "против" и нито един "въздържал се". От гласуването отсъстваха почти всички народни представители от ПП, които бяха на протеста в подкрепа на Благомир Коцев. На дебатите присъстваха повечето министри, но не и премиерът Румен Радев.

План-сметката на държавата беше изгласувана след тричасови дебати и една кратка почивка, след която финансовият министър Гълъб Донев благодари за конструктивната дискусия и за подкрепата на ПБ.

Бюджетът е изготвен при прогноза за реален растеж на икономиката от 2,5 процента за 2027 година. Средносрочната годишна инфлация за 2027 година се очаква да достигне 4%, като към края на годината тя ще се забави до 2,6 процента, представи още в началото на дебатите параметрите финансовият министър.

Дефицитът намалява от очакваните 5,5 процента от БВП през 2026 г. до 3,5 процента през 2027 г., 3,1 процента през 2028 г. и 2,4 процента през 2029 г. Приходите, помощи и даренията по консолидираната фискална програма са в диапазона от 35,6 процента до 36,1 процента от БВП за периода 2027-2029 г.

Разходите по консолидираната фискална програма постепенно намаляват и са в диапазона от 38 процента до 39,6 процента от БВП. Консолидацията е постепенна и всяка разходна политика е обезпечена с приходни мерки, подчерта финансовият министър, цитиран от БТА.

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Предвижда се през следващата година да бъде поет нов дълг в размер до 8,6 млрд. евро, като се очаква размерът на общите задължения да достигне 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП в края на годината и 50,7 милиарда евро или 33,6 процента от БВП през 2028 г., 56,7 милиарда евро или 35,5 % от БВП през 2029 г.

Минималният размер на фискалния резерв към края на 2027 година е 2,6 милиарда евро. Дефицитът на сектор "Държавно управление" ще бъде намален с 0,8 пр. пункта през 2027 година до 4,2 процента от БВП и ще продължи да намалява до 3,5 процента през 2028 г. и 2,8 процента през 2029 г.

Скрийншот: Народно събрание

Максималният осигурителен доход се увеличава на 2400 евро от 1 януари 2027 година. Децата и техните семейства са основен приоритет за управляващите, затова през следващата година се предвидени допълнителни средства за увеличаване на девет от 12 вида семейни помощи за деца, включително на най-масовата месечна помощ до завършване на средното образование. Увеличават се с 35 евро подоходните критерии за помощите, обясни Донев.

Предвижда се и увеличаване на данъчните облекчения за деца, както и въвеждане на ново данъчно облекчение за детско развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Предвиден е прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 година. В проекта на държавен бюджет са предвидени 30 млн. евро за стипендии за младите лекари, както и 50 млн. евро за изграждането на Националната детска болница.

Сред предложените промени в проектобюджета са увеличаване на максималния размер на ваучерите за храна до 200 евро, като ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми, и увеличаване на общата годишна квота за ваучери за храна на 1,5 млрд. евро, въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 година.

Предлага се въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене равна на или по-голяма от 250 kW, като изцяло електрическите превозни средства са изключени от режима. Проектобюджетът предвижда и увеличаване на прага за регистрация по ДДС на 60 000 евро за догодина.

Въпреки консолидацията, запазваме сериозен инвестиционен ресурс, подчерта вицепремиерът и финансов министър. Средствата за капиталови разходи през 2027 г. възлизат на над 6 милиарда евро, като в това число са тези с национално финансиране от 3,614 млрд евро и с европейско финансиране от 2,390 млрд. евро. Продължава и разплащането на проекти по инвестиционната програма за общински проекти, стартирали още през 2024 г., като за целта през 2027 година е разчетен общ ресурс в размер на 600 милиона евро.

А извън скоби, още в началото на дебатите, финансовият министър обяви, че общините ще получат допълнително 110 млн. евро, като това ще бъде вписано от депутатите на ПБ между първо и второ четене на закона за бюджета.

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