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Оправданието, че "камионът е повреден" по отношение на Бюджет 2027 е една от няколкото очевидни лъжи, които бяха казани от правителството. Това заяви в "Тази събота" по bTV Николай Денков от "Продължаваме промяната".

Бюджет 2027

"Само преди няколко месеца ни се обясняваше, че истинският първи бюджет на това правителство ще бъде през 2027 г. Така че няма какво да се оправдават вече. Пилотът, Гълъб Донев - те са тези, които държат кормилото и те имат възможност да натиснат спирачките и могат да го направят", каза Денков.

Той припомни, че до 2024 г., когато е управлявал и е имал контрол върху бюджета, са завършили, изпълнявайки всички критерии - под 3% дефицит със заеми, които са били два пъти и половина по-малки от тези в момента. "И най-важното - четири години подред дългът към БВП си оставаше един и същ. България беше с най-ниския дълг в Европа. Четири години поддържахме това със същия камион", заяви Николай Денков.

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Според "Продължаваме промяната" с представянето на бюджета за догодина няма овладяване на дълга и той продължава да расте с изключително бързи темпове.

"Избухването" на външния дълг стана през 2025 г. и това го обяснявахме и тогава. Това е грешна посока. През 2026 г. се опитаха да повторят същото и тяхното правителство падна. Това, което виждаме в момента, е, че продължава тази политика, при която външният дълг вече не е 24%, а продължава нагоре и проекцията е да стигне до 37% през следващите две години. Това е голям проблем", обясни Денков.

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"Задължение на управляващите е да престанат да се оправдават с предишните, да си хванат кормилото, да си натиснат спирачките там, където трябва, и да се опитат да върнат България в този курс, който ние държахме четири години подред", каза той.

Според Николай Денков и друга тема е много важна. През 2021-2022 г. заради коронавируса и енергийната криза е имало огромна опасност икономиката да бъде блокирана и да изпадне в рецесия.

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"Тогава приехме т.нар. антикризисни мерки, с които осигурихме на бизнеса горна граница на цената на тока, осигурихме газ в бърз период. Нашата икономика успя да мине през този кризисен период именно защото бяха взети тези мерки", изтъкна Денков.

По думите му това, което виждаме в момента, е липсата на антикризисен пакет. "След няколко дни малките и средни фирми, като си получат сметките за ток, ще видят, че не могат да изкарат зимата. Тук въпросът към управляващите е те могат ли да помогнат на тези фирми да преживеят", попита Денков.

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