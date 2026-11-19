Отрицателното салдо вече е 4,8% от прогнозния БВП. Вносът расте по-бързо от износа, а положителният баланс при услугите се свива

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Дефицитът по текущата сметка на България достига 6,18 млрд. евро към края на септември 2026 г., което е почти двойно повече спрямо същия период на миналата година. Тогава отрицателното салдо е било 3,27 млрд. евро, показват данните на Българската народна банка (БНБ). Така дефицитът се равнява на 4,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната при 2,8% година по-рано.

Основна причина за влошаването е нарастващият търговски дефицит. През първите 9 месеца на годината вносът на стоки достига 43,06 млрд. евро, което е увеличение с 14,1% на годишна база. Износът също нараства, но с по-бавен темп - с 11,5% до 35,17 млрд. евро.

В резултат отрицателното салдо в търговията със стоки се увеличава до 7,88 млрд. евро при 6,18 млрд. евро за януари - септември 2025 г. То вече представлява 6,1% от БВП при 5,3% година по-рано.

Само през септември износът на стоки е 4,43 млрд. евро, или с 23,4% повече спрямо същия месец на 2025 г. Вносът достига 5,16 млрд. евро, като нараства с 14,1%. Така търговският дефицит за месеца е 722,4 млн. евро - по-малък спрямо 926 млн. евро година по-рано.

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Положителното салдо при услугите продължава да компенсира част от недостига в търговията със стоки, но и то намалява. За първите 9 месеца на 2026 г. излишъкът е 6,11 млрд. евро при 6,94 млрд. евро за същия период на миналата година. През септември положителното салдо е 683,1 млн. евро, почти колкото отчетените 685 млн. евро година по-рано.

Когато към текущата сметка се добави и капиталовата, общото отрицателно салдо за януари - септември достига 4,52 млрд. евро, или 3,5% от БВП. За същия период на 2025 г. дефицитът е бил 2,58 млрд. евро, или 2,2% от БВП.

Само през септември дефицитът по текущата сметка е 826,5 млн. евро при 1,04 млрд. евро за същия месец на миналата година.

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