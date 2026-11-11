Ключовото предложение на COP31 - делът на електроенергията в енергийното потребление да достигне 35% до 2035 г. – е изложено на риск да бъде "превзето" от интересите, свързани с изкопаемите горива

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Настояването за определяне на глобална цел за електрификация по време на тазгодишната среща на върха на ООН по въпросите на климата - COP 31, породи опасения сред преговарящите, че това би могло да удължи ролята на изкопаемите горива. Съвместните домакини - Турция и Австралия - предлагат нов ангажимент: делът на електроенергията в глобалното крайно потребление на енергия да се увеличи от сегашните 23% на 35% до 2035 г., съобщава "Файненшъл Таймс" (FT).

Според проучване на мозъчния тръст "Комисия за енергийни преходи" (Energy Transitions Commission - ETC), ако този ръст се осигури чрез чиста електроенергия, прогнозираното повишаване на температурата (което при сегашните правителствени политики възлиза на поне 2,6°C над прединдустриалните нива) би могло да се намали с 0,3°C.

Постигането на тази цел би изисквало преминаване към електрически превозни средства, масово внедряване на термопомпи и трансформиране на индустриалните процеси - от такива, задвижвани от изкопаеми горива, към такива, използващи електроенергия. Всичко това налага мащабна модернизация на енергийните мрежи по целия свят.

Въпреки това, в предложения ангажимент не се поставя изискване целта да бъде постигната чрез чиста или възобновяема енергия. Вместо това се посочва, че "подходите и темповете на електрификация - включително използването на чиста електроенергия и технологии - ще варират в зависимост от изходните позиции на отделните държави".

Министри, преговарящи от различни държави и наблюдатели от ООН, интервюирани от "Файненшъл Таймс" (FT), са изразили притеснения за начина, по който е формулиран ангажиментът. Един от тях е предположил, че текстът "явно е бил съгласуван със Саудитска Арабия" - страна, която на предишни срещи по климата неизменно е блокирала дискусиите за отказ от изкопаемите горива.

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Според редица източници, много държави (включително членки на ЕС) не са се присъединили към този ангажимент, като различията в амбициите са довели до разногласия в рамките на самия Европейски съюз.

Някои европейски преговарящи настояват за по-категоричен ангажимент. "Това задължително трябва да включва чиста електроенергия. Ако токът се произвежда от въглища, просто няма смисъл", е заявил представител на френското министерство на околната среда. Една от причините за разногласията е спорът дали ангажиментът за електрификация трябва да бъде включен в окончателното правно обвързващо споразумение, или да остане част от съпътстващите инициативи.

Според някои от източниците, в текста би могло да се спомене електрификацията, без обаче да се фиксира конкретна цел.

Постигането на целта би изисквало значителни инвестиции в енергийните мрежи. Някои развиващи се страни изразяват опасения, че не разполагат с необходимата инфраструктура, за да изпълнят този ангажимент. Председателят на Африканската група преговарящи, Антви-Боасиако Амоа, заявява, че групата има опасения както относно самата цел, така и относно включването ѝ в окончателното споразумение.

Министърът на енергетиката на Обединеното кралство Миата Фанбуле е заявил пред "Файненшъл Таймс" (FT), че целта е "позитивна", но трябва да бъде в съответствие с Парижкото споразумение, съгласно което държавите се договориха да ограничат повишаването на глобалната температура до нива, значително по-ниски от 2°C, а по възможност - до 1,5°C над прединдустриалните нива. "Ще се стремим да гарантираме, че целта за електрификация няма да подкопае Парижкото споразумение, като на практика създаде "заден вход" за използването на енергия, която не е чиста", каза Фанбуле.

Илана Виктория Сайд, посланик на Палау в ООН, представляваща 39-те държави от Алианса на малките островни държави, отбелязва, че електрификацията е "важна част от решението, при условие че се захранва с чиста енергия". Групата би подкрепила включването на тази цел в окончателното споразумение, ако в него изрично се посочва използването на чиста енергия.

По време на конференцията COP30 в Бразилия спор между държавите относно изкопаемите горива взе връх и едва не доведе до провал на преговорите. И Турция, и Австралия искат да избегнат подобен конфликт тази година, като ангажиментът за електрификация се разглежда като начин за заобикаляне на този въпрос. Мурат Курум, определен за председател на COP31, заяви, че тазгодишната среща на върха е замислена така, че да "постави началото на ерата на електричеството".

Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика, защити инициативата, разработена съвместно с ООН. По думите му, ако се настояваше за постигане на целта за електрификация единствено чрез възобновяеми източници или ядрена енергия, би било трудно да се постигне "консенсус".

Бирол заяви, че държавите са "свободни да избират кое гориво да използват, за да задоволят този ръст в търсенето, но... още миналата година 75% от новите мощности бяха от възобновяеми източници... във всеки случай това ще доведе до намаляване на емисиите".

Председателят на ETC лорд Адеър Търнър отбеляза, че предложената цел "не е идеална", но подчерта, че "чистата електрификация" е от решаващо значение за справянето с емисиите на парникови газове. "Включването ѝ в заключителния текст [на окончателното споразумение] би било много добре дошло. Но най-важното е държавите да приемат целта за чиста електрификация и след това да се ангажират с разработването на конкретна национална стратегия, която да бъде ефективна в техния собствен национален контекст", казва той. "Това е пътят към успеха."

Курт Ванденберге, висш служител на ЕС по въпросите на климата, заяви по време на събитие на FT миналата седмица, че целта за електрификация би била "един от най-значимите резултати" от COP31. Той обаче изрази загриженост относно продължаващите опити в рамките на Европа за забавяне на усилията за намаляване на емисиите на фона на енергийната криза. "Ако не предприемем решителни действия [по отношение на чистата електрификация], рискуваме да се превърнем в континент на вечно нереализиран потенциал", казва той.

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