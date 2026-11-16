България е в топ 5 на страните по икономически растеж в Европа, подчерта вицепремиерът Александър Пулев

2806 Снимка: БТА

Държавната подкрепа за енергоемките предприятия се увеличава от 50% на 75% след съгласуване с Европейската комисия. Мярката е част от пакет на стойност 2 млрд. евро, с който правителството цели да защити индустрията и домакинствата от последиците на глобалната енергийна криза. Това обяви вицепремиерът и министър Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет.

Компаниите от енергоемките отрасли формират около 25% от брутната добавена стойност на икономиката и осигуряват работа на близо 300 000 души. Новото условие към тях е половината от получената държавна помощ да бъде вложена обратно в модернизация и изграждане на нови мощности.

Отделно микро-, малките и средните предприятия ще получат достъп до ликвиден финансов ресурс от 500 млн. евро чрез Българската банка за развитие.

Пулев увери, че сметките на домакинствата за електроенергия, парно и природен газ няма да се увеличават през предстоящия зимен сезон. По думите му пакетът е бюджетно неутрален, а средствата ще бъдат осигурени целево чрез Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

"Не слушайте опозицията, опозицията ви плаши. Гледайте фактурите си, вашата сметка за ток, за парно и за природен газ няма да се промени", заяви министърът. Той подчерта, че ресурсът няма да се използва за популистки мерки, а за покриване на реалните енергийни нужди на домакинствата и бизнеса.

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По отношение на финансовото състояние на страната Пулев заяви, че кредитният рейтинг на България не е понижен и няма основание за паника. Той обясни, че отчетеният дефицит от 4% от БВП за 2025 г., след корекцията на данните, е свързан със заварени задължения и договори без осигурено финансово покритие от предходни управления, посочени и в докладите на Сметната палата.

"Рейтинговите агенции са независими оценители. Те не са политически арбитри и не поставят оценки на правителството, а следят финансовите параметри", посочи министърът.

Той изтъкна, че България е сред 5-те държави в Европейския съюз с най-висок икономически растеж и отчита удвояване на преките чуждестранни инвестиции. В бюджета за 2027 г. са предвидени 60 млн. евро за инвестиционни стимули и още 50 млн. евро за модернизация на индустриалните зони.

"Не чакаме инвестициите да дойдат от само себе си. Облекчаваме инвестиционните процеси. Целта е ясна - при ограниченията във фиска всяко евро да донесе стойност", заяви Пулев.

Той определи бюджета за 2027 г. като начало на процес за оздравяване на публичните финанси и подчерта, че правителството трябва да отговори на предизвикателствата с конкретни мерки, а не само с реакции на докладите на рейтинговите агенции.

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