Ще се проучват ъзможностите за използване на повече товарни гари и изграждане на интермодални терминали, за да се улесни извозването на продукцията от Северна България към пристанищата

855 Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Над 2,3 млн. тона зърно годишно биха могли да бъдат превозвани с железопътен транспорт. Държавата търси начини да увеличи използването на влаковете за транспортиране на земеделската продукция, особено от Северна България към пристанище Варна. Това стана ясно след среща на министрите на транспорта и съобщенията Георги Пеев и на земеделието и храните Пламен Абровски с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), Асоциацията на търговците на зърно и "БДЖ - Товарни превози".

Разговорите са продължение на среща при министър-председателя. Целта е да бъдат набелязани конкретни технически решения за подобряване на логистиката и за по-конкурентен превоз на зърното от Северна България към пристанищата и по други направления.

Представителите на бранша са поставили акцент върху проблемите на производителите във Видин, Враца и Монтана. Отдалечеността на тези области от основните пристанища и високите разходи за автомобилен транспорт ограничават конкуренцията между търговците и влияят върху изкупните цени. Според зърнопроизводителите това поставя местните стопанства в по-неблагоприятно положение и стеснява възможностите им да продават продукцията си при по-добри пазарни условия.

От НАЗ са подчертали, че за по-широкото използване на железниците е необходима по-добра организация на товарите. Една от възможностите е количествата от отделни стопанства да се обединяват в по-големи партиди. Обсъдени са също цените на железопътните превози, наличният капацитет и нужните инвестиции в терминална инфраструктура във Видин, Враца и Монтана.

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Земеделският министър Пламен Абровски е предложил първо да се установят наличните количества зърно по региони, като началният обхват включва областите Видин, Враца, Монтана и Плевен. След това трябва да бъдат определени възможните маршрути, обемите за превоз, сроковете и ресурсът, с който разполагат железопътните оператори.

"Важно е да тръгнем от конкретните региони и реалните количества зърно, които трябва да бъдат придвижени. Трябва да знаем какви обеми са налични, накъде трябва да бъдат транспортирани и в какви срокове, за да можем да организираме необходимия ресурс и да намерим работещи решения", посочи Абровски.

Транспортният министър Георги Пеев е заявил готовност ведомството да предостави информация за наличните гари, техническите им възможности и капацитета за превоз. За да бъде планирана услугата, обаче, бизнесът трябва да подаде конкретни заявки за очакваните количества и сроковете за транспортирането им. Така ще могат да бъдат направени необходимите разчети, да се прецени дали ресурс може да бъде пренасочен и да се търсят условия за по-конкурентни цени.

Като непосредствена стъпка Министерството на транспорта ще провери кои железопътни гари разполагат с условия за товарене и разтоварване на зърно. Събраната информация ще бъде предоставена на производителите и търговците, за да могат да планират превозите си. Ще бъде разгледана и възможността за възстановяване на дейността на някои малки товарни гари, които в момента не се използват.

В по-дългосрочен план се предвижда развитие на интермодални терминали, които да позволяват прехвърлянето на товари от камиони на влакове. Така автомобилният и железопътният транспорт ще могат да се комбинират при придвижването на големи количества зърно.

По думите на Пеев досега държавата не е инвестирала достатъчно в развитието на гарите като логистични центрове. Той смята, че изграждането на възможности за комбиниран транспорт може да донесе ползи както за държавните железници, така и за земеделските производители. "БДЖ - Товарни превози" би могло да получи повече поръчки, а производителите - допълнителни възможности за реализация на продукцията си.

По време на срещата са обсъдени и условията за корабоплаване в Черно море. Пеев е информирал, че към момента няма промяна в оперативната обстановка на пристанищата във Варна и Бургас, а корабният трафик през българските морски пространства е засилен. Той е уточнил, че регистрираните инциденти са извън териториалното море на страната.

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