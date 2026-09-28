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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че за южна част на магистралата Русе - Маказа (Велико Търново - Маказа) след изтичането на подготвителния срок от година и половина държавата ще бъде готова с проектите и процедурите, за да предложи трасето на инвеститори.

Кабинетът "Радев"

Той напомни, че за участъка няма европейски средства и затова държавата ще търси публично-частно партньорство чрез отдаване на концесия. За Северна част (Русе - Велико Търново/обход на Бяла) е осигурено европейско финансиране.

За година и половина ще се стигне до положението, в което да дадем и да сме готови да дадем магистралата на концесия. От тука нататък, колкото и да се забавим с концесионни преговори и с технически проект, когато имаме тази готовност, със сигурност ще бъде със съвсем различни срокове, коментира пред журналисти в Кърджали министърът.

Шишков се срещна в града с областния управител на Кърджали Бисер Николов и кметове от региона в рамките на инициативата "Регионите говорят".

Министърът отново повтори, че е поставен срок от година и половина за завършване на предпроектните проучвания, докладите по ОВОС и подробните устройствени планове. Министър Шишков акцентира, че магистралата е определена като ключов транспортен коридор "Север - Юг" и връзка между страни от Шенген. Според него проектът трайно ще реши проблема със задръстванията и трафика в Кърджали.

Като сериозен структурен проблем за редица областни градове, включително Кърджали, министър Шишков посочи масовите грешки в кадастралните карти. По думите му тези неточности спъват както общинските и държавните проекти, така и частните инициативи на гражданите. Шишков съобщи, че държавата ще се намеси и ще възложи служебно цялостно коригиране и поправка на кадастралните карти, тъй като проблемът е общ и не може да се решава от всеки собственик поотделно.

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Той каза още, че общото състояние на пътищата се оценява като сравнително добро от кметовете на населените места в областта, но има конкретни проблемни участъци, за които АПИ вече подготвя проекти за основни ремонти за следващата година.

Шишков посочи още, че при основни ремонти трябва стриктно да се спазват нормативните габарити. Анализът на АПИ е показал, че заради пропуски в проектните задания предишни ремонти са довели до стесняване на платната, което занапред няма да бъде допускано.

Днес на среща с кметовете е била засегната и темата с водоснабдяването. По думите му в Кърджали проблемите са по-малки в сравнение със съседната област Хасково.

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