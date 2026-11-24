Бюджетната комисия в НС продължава гласуването на данъчните закони на второ четене, като вече одобри акциз до 6000 евро за мощните автомобили, данък свръхпечалба от 33% и увеличение на ваучерите за храна до 200 евро месечно.

3391 Снимка: БТА

По-високи данъчни оценки на имотите, акциз за нови и употребявани мощни автомобили, данък свръхпечалба за няколко сектора на икономиката, увеличение на ваучерите за храна и по-големи данъчни облекчения за семейства с деца са сред основните промени в данъчния пакет, разглеждан на второ четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси във връзка с бюджета за 2027 г.

Депутатите подкрепиха също увеличаването на данък "уикенд" и въвеждането на ограничения върху съхранението и търговията с домашна ракия. Заседанието на комисията продължава вече повече от седем часа, а очакваният фискален ефект от данъчния пакет е близо 2 млрд. евро.

Данъчните оценки на имотите се увеличават поетапно през следващите три години

Бюджетната комисия одобри на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси, предвиждащи поетапно актуализиране на базисните стойности, по които се изчисляват данъчните оценки на недвижимите имоти.

Заложено е увеличение с 30% през 2027 г. и с по 35% през следващите две години - 2028 и 2029 г. Промените ще обхванат сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

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По-високите данъчни оценки ще се отразят върху размера на данъка върху недвижимите имоти при запазване на действащите общински ставки.

Депутатите подкрепиха и предложение на "Демократична България" за намаляване с 23% на данъка при възмездно придобиване на единствено жилище от млади родители на възраст до 29 години. Текстът беше приет единодушно с уговорката, че предстои допълнителното му правно прецизиране при гласуването в пленарната зала.

Акциз между 500 и 6000 евро за нови и употребявани мощни автомобили

Бюджетната комисия одобри и промените в Закона за акцизите и данъчните складове, предвиждащи въвеждането на акциз за леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна или по-голяма от 250 киловата (340 конски сили).

Предвидени са четири размера на акцизната ставка в зависимост от мощността на двигателя:

От 250 до 300 kW - 500 евро;

От 300,1 до 350 kW - 1500 евро;

От 350,1 до 500 kW - 3000 евро;

Над 500 kW - 6000 евро.

По предложение на Константин Проданов и Стефан Белчев от "Прогресивна България", внесено между първо и второ четене, новият акциз ще се прилага както за нови, така и за употребявани мощни автомобили.

Акциз ще дължат лицата, които внасят или въвеждат на територията на страната такива автомобили, както и тези, които придобиват вече регистрирани в България превозни средства, за които не е платен акциз.

При употребяваните автомобили размерът на задължението ще се определя, като се отчита остатъчната стойност на превозното средство. За целта ще се използва коефициент, изчислен въз основа на текущата и първоначалната пазарна стойност на автомобила, който ще се умножава по съответната акцизна ставка за нов автомобил.

Акцизът ще се дължи при първото последващо прехвърляне на собствеността на употребяван автомобил, за който не е бил платен. При следващи препродажби на автомобил с вече платен акциз няма да възниква повторно задължение.

От облагането ще бъдат освободени изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение - линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение. При хибридните автомобили ще се отчита единствено мощността на двигателя с вътрешно горене.

Забрана за търговията с домашна ракия

Бюджетната комисия одобри и ограничения върху съхранението, предлагането и продажбата на домашна ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране.

След дебат депутатите приеха редакция, според която в обекти, където се осъществява стопанска дейност, се забраняват държането, възмездното предлагане и продажбата на домашна ракия. Предвидено е ограничено изключение единствено по отношение на съхранението, но не и на търговията.

Константин Проданов от "Прогресивна България" уточни, че окончателната формулировка на текста предстои да бъде технически прецизирана.

Десислава Танева от ГЕРБ-СДС изрази мнение, че новата редакция не решава потенциалните проблеми, които могат да възникнат при организирането на различни тържества. Предложенията на парламентарната група за допълнителни изключения не бяха подкрепени.

Атидже Алиева-Вели от ДПС предложи текстът да отпадне изцяло с аргумента, че действащото законодателство съдържа достатъчно мерки срещу търговията с домашна ракия. Комисията отхвърли и това предложение.

Одобрените промени предвиждат още нови правила за движението, съхранението и използването на енергийни продукти, електрическа енергия и други акцизни стоки, както и мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол и актуализиране на санкциите при нарушения на акцизното законодателство.

Ваучери за храна до 200 евро и по-висок данък "уикенд"

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси одобри промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които максималната месечна стойност на ваучерите за храна се увеличава от 102,26 на 200 евро.

Сумата над досегашния праг от 102,26 евро обаче ще се облага с данък в размер на 7%.

От 1 януари 2027 г. се предвижда и увеличаване на годишната квота за ваучери за храна до 1,5 млрд. евро.

Депутатите подкрепиха и повишаването на т.нар. данък "уикенд", свързан с използването на фирмени активи за лични нужди. Ставката му се увеличава от 3 на 7%.

Предложенията на опозицията за отпадане на допълнителното данъчно облагане не получиха необходимата подкрепа.

Данък свръхпечалба от 33% с очаквани приходи от 800 млн. евро

Сред одобрените изменения в корпоративното подоходно облагане е въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбата за 2027 г. в размер на 33%.

Той ще обхване банките, застрахователните дружества, телекомуникационните компании, обменните бюра, дружествата за бързи кредити и търговците на дребно с храни с нетни приходи от продажби от най-малко 25 млн. евро.

Данъчната основа ще се определя като разлика между печалбата за 2027 г. и средната данъчна печалба за периода 2020-2025 г., увеличена с 20%.

Предвижда се и възможност за данъчно облекчение в размер на 30% от дължимия налог при определени условия, свързани с инвестиции или формиране на резерви.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи, че очакваните приходи от новия данък възлизат на 800 млн. евро.

Комисията не подкрепи предложенията за отпадане на налога, както и предложението на "Демократична България" в неговия обхват да бъде включен и енергийният сектор.

По-високи данъчни облекчения за семейства с деца

Данъчният пакет предвижда и увеличаване на годишните данъчни облекчения за отглеждане на деца.

Предложените размери, с които ще се намалява годишната данъчна основа, са 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две деца и 15 000 евро за три и повече деца.

За семейства с дете с увреждания е предвидено облекчение от 12 000 евро.

Запазва се възможността данъчните облекчения да бъдат ползвани авансово през годината.

Поетапно повишаване на прага за регистрация по ДДС

В данъчния пакет е заложено и поетапно увеличаване на прага за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност през следващите три години.

Според първоначалния правителствен законопроект прагът трябва да достигне 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г.

Целта на промяната е да се отчетат инфлационните процеси и икономическият растеж и да се осигури по-голяма предвидимост за малкия бизнес.

Спорове между управляващи и опозиция за данъчната тежест

Предложенията за увеличаване на данъчната тежест предизвикаха продължителни дебати в бюджетната комисия.

Представители на опозицията разкритикуваха въвеждането на нови налози и увеличаването на съществуващите данъчни ставки, като предупредиха за възможни неблагоприятни последици за бизнеса и потребителите.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС оспори необходимостта от увеличаване на данъците за преодоляване на прекомерния бюджетен дефицит.

Мартин Димитров от "Демократична България" разкритикува и предвидените високи имуществени санкции при нарушения, свързани с декларирането на данъка върху свръхпечалбата. От "Прогресивна България" защитиха размера им с аргумента за дисциплиниращото им въздействие.

От Министерството на финансите защитиха предложените промени и очаквания приходен ефект от тях.

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