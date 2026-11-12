Турция и Австралия предлагат нова цел за електрификация до 2035 г. ЕС защитава зеления преход, докато енергийната сигурност, достъпните технологии и геополитическите конфликти усложняват преговорите

15 Снимка: БТА

Ускорената електрификация на световната икономика се очертава като една от водещите инициативи на 31-вата конференция на ООН по изменението на климата (COP31), която се провежда в Анталия, Турция. Но зад заявената подкрепа за енергийния преход остават сериозни противоречия - за бъдещето на изкопаемите горива, цената на декарбонизацията, конкурентоспособността на индустрията и справедливото разпределение на разходите между държавите, бизнеса и домакинствата.

Турция и Австралия, които съвместно ръководят подготовката на COP31, поставиха във фокуса на дискусиите доброволен ангажимент за увеличаване на дела на електроенергията в крайното енергийно потребление от сегашните около 23% до 35% през 2035 г. Инициативата получи подкрепа от редица европейски държави и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщава Financial Times.

Засега предложението не е част от проекта за окончателно споразумение на конференцията. То обаче показва стремежа климатичната дипломация да се съсредоточи върху конкретни технологични решения, които могат едновременно да намаляват емисиите и зависимостта от изкопаеми горива.

Електрификацията - новият общ знаменател на климатичната политика

Увеличаването на дела на електроенергията в крайното потребление до 35% през 2035 г. предполага съществена трансформация на транспорта, отоплението, промишлеността и сградния фонд.

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Основните инструменти са електрическите превозни средства, термопомпите, електрификацията на индустриалните процеси и разширяването на електроенергийните мрежи. Успехът на тази стратегия обаче зависи от произхода на електроенергията.

Именно тук се появяват различия между европейските държави. Германия подкрепя предложението за ускорена електрификация, докато Франция настоява ангажиментът изрично да включва производството на "чиста електроенергия".

Разграничението е съществено. Ако растящото електропотребление се покрива основно от въглища и природен газ, климатичните ползи ще бъдат ограничени. Затова електрификацията трябва да върви паралелно с развитието на възобновяеми и други нисковъглеродни мощности, системи за съхранение и модернизация на мрежите.

За Европа тази стратегия има и икономическо измерение. Високите цени на петрола и газа, засилени от конфликта в Близкия изток, показват уязвимостта на икономиките, зависими от вносни изкопаеми горива.

По-бързата електрификация може да намали тази зависимост, но изисква значителни инвестиции и мерки за осигуряване на достъпна енергия.

Европа защитава климатичните цели, но смекчава част от правилата

Европейският съюз се стреми да запази позицията си на водещ участник в международната климатична политика, въпреки нарастващия натиск върху европейската индустрия и публичните финанси.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди в Анталия ангажимента на Европа да намали емисиите с повече от половината до 2030 г. и да следва траектория към съкращаването им с 90% до 2040 г. "Това ще бъде значима стъпка към превръщането ни в първия климатично неутрален континент", заяви тя.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен също защити европейската позиция, като подчерта, че ЕС продължава да бъде най-амбициозният континент в действията срещу климатичните промени. "САЩ отстъпиха, а ние останалите засилихме усилията си", заяви той.

На практика обаче европейската климатична политика преминава през период на корекции. През последната година Брюксел и националните правителства предприеха или обсъдиха смекчаване и отлагане на част от регулаторните изисквания, включително правилата за метановите емисии, автомобилите с двигатели с вътрешно горене и разширяването на системата за търговия с въглеродни емисии.

Основният аргумент е необходимостта климатичните цели да бъдат съчетани с конкурентоспособността на европейската промишленост и защитата на бизнеса и домакинствата от високите енергийни цени. Това поражда въпроса дали регулаторното облекчаване ще даде на бизнеса необходимото време за адаптация, или ще забави инвестициите в нисковъглеродни технологии.

Представители на ЕС признават, че са направени корекции, но подчертават, че поскъпването на изкопаемите горива вследствие на войната в Иран засилва икономическите аргументи в полза на чистата енергия.

Турция поставя енергийната сигурност пред еднаквите правила за всички

Домакинът на COP31 Реджеп Тайип Ердоган акцентира върху необходимостта климатичните политики да отчитат различните икономически възможности и енергийни потребности на отделните държави.

Турският президент подчерта значението на сигурните и достъпни енергийни доставки за развиващите се икономики. Позицията му отразява едно от основните противоречия в глобалните преговори - между необходимостта от бързо намаляване на емисиите и стремежа на държавите да осигуряват енергия за икономически растеж.

Този въпрос е особено чувствителен за страни, които продължават да разчитат на въглища, нефт и природен газ или не разполагат с достатъчно средства за мащабни инвестиции в чисти технологии.

Позицията на Анкара съдържа и очевидно противоречие. Само дни преди конференцията Турция обяви откриването на нови петролни залежи, докато на международния форум настоява за ускоряване на електрификацията. Ердоган същевременно предупреди, че прекомерното потребление е довело човечеството до една от най-дълбоките екзистенциални кризи в историята му.

ООН предупреждава: климатичните обещания са несъвместими с разширяването на добива на петрол и газ

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш отправи остра критика към държавите, които продължават да разширяват производството на изкопаеми горива, докато едновременно декларират подкрепа за Парижкото споразумение.

"Лидерите - и по-специално тези от развитите страни - не могат да продължават да разширяват добива на изкопаеми горива, като същевременно твърдят, че са ангажирани с ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 градуса", заяви той, цитиран от The Guardian.

Предупреждението подчертава фундаменталното противоречие между краткосрочните интереси на производителите на петрол и газ и дългосрочните цели за декарбонизация.

На практика много държави продължават да разглеждат новите находища и енергийната инфраструктура като гаранция за сигурността на доставките.

Климатичните организации обаче предупреждават, че подобни инвестиции могат да увеличат бъдещите емисии и да създадат икономически активи, които ще загубят стойност при ускоряване на енергийния преход.

Великобритания: зеленият преход трябва да бъде достъпен за всички

Социалната цена на декарбонизацията беше друг важен акцент в Анталия. Британският министър-председател Анди Бърнам определи климатичните промени като въпрос на национална сигурност, но настоя технологичният преход да бъде достъпен за хората с различни доходи.

Според него електрическите автомобили и термопомпите постепенно стават по-евтини за експлоатация от традиционните алтернативи, но първоначалните инвестиции продължават да бъдат непосилни за много домакинства. "Тези технологии стават по-евтини, но не са достъпни за всички с всички доходи", заяви Бърнам, цитиран от Financial Times.

Той призова индустрията да участва по-активно в осигуряването на достъпни решения и потвърди ангажимента на Великобритания за нетни нулеви емисии до 2050 г.

Позицията му обаче предизвика критики от природозащитни организации, според които британското правителство не предлага достатъчно конкретни действия.

Споровете се засилват и от възможността Лондон да смекчи целите си за електрическите автомобили и да разреши разработването на нови петролни находища в Северно море.

Тези противоречия показват, че обществената подкрепа за зеления преход ще зависи не само от екологичните резултати, но и от разпределението на финансовата тежест между домакинствата, бизнеса и държавата.

Геополитическите конфликти навлизат в климатичните преговори

COP31 се провежда на фона на изострено международно напрежение, което неизбежно се отразява и върху климатичната дипломация.

В речта си Ердоган постави въпроса за екологичните последици от войната в Газа, като осъди унищожаването на земеделски площи, замърсяването на водите и почвите и разрушаването на градската инфраструктура.

Турският председател на конференцията Мурат Курум заяви, че Израел не е бил поканен на срещата на световните лидери, като обвърза климатичната справедливост с необходимостта от мир.

Климатичната активистка Грета Тунберг също отправи критики към световните лидери, определяйки действията им като откъснати от реалността. Тя призова Турция да прекрати енергийните доставки за Израел.

Разногласията показват, че климатичните преговори все по-трудно могат да бъдат отделени от международните конфликти, енергийната сигурност и търговските отношения.

Отсъствието на големите лидери поставя въпроси за политическата воля

Сред особеностите на тазгодишната конференция е отсъствието на редица ръководители на водещите световни икономики.

Лидерите на Германия, Франция, Италия и Испания не присъстваха на срещата на върха, като европейските представители обясниха това с паралелните ангажименти днес в Дъблин по въпросите на сигурността.

На срещата присъстваха иранският президент Масуд Пезешкиан, иракският президент Низар Амеди, сирийският президент Ахмед ал-Шараа и пакистанският премиер Шехбаз Шариф.

Сред отсъстващитe лидери са държавните глави на страните с най-големи въглеродни емисии в света - включително китайският президент Си Дзинпин (който изпрати вицепрезидента Хан Джън), индийският премиер Нарендра Моди, както и представители на Канада (Марк Карни) и Япония (Санае Такаичи).

Въпреки че президентът Доналд Тръмп изтегли САЩ от Парижкото споразумение за втори път, се очакваше по-късно през седмицата да пристигне американска делегация, в която влиза и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.

Европейските дипломати отхвърлиха тезата, че отсъствието на държавните ръководители означава отслабване на климатичните амбиции. Според тях решаващо значение ще има участието на ресорните министри и еврокомисаря по климата Вопке Хукстра в същинските преговори.

Въпреки това политическото представителство остава важен сигнал за приоритетите на държавите, особено в момент, когато климатичните цели изискват значителни инвестиции и трудни икономически решения.

Основният въпрос пред COP31: как амбициите да се превърнат в реални резултати?

Първите дискусии в Анталия очертават възможност за по-широк международен консенсус около ускорената електрификация, но не преодоляват разногласията за изкопаемите горива, финансирането и социалната цена на прехода.

За Европейския съюз предизвикателството е да съчетае климатичните цели с конкурентоспособността на индустрията и достъпността на енергията. За развиващите се държави ключов остава въпросът кой ще осигури средствата за необходимите инвестиции.

Предложението за увеличаване на дела на електроенергията до 35% през 2035 г. може да се превърне в една от важните инициативи на COP31, ако получи достатъчно широка подкрепа и бъде последвано от конкретни национални политики.

Основният извод от началото на конференцията е, че технологичните решения за климатичния преход вече са известни. Все по-трудният въпрос е как да бъдат приложени достатъчно бързо, икономически устойчиво и социално справедливо.

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